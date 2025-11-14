menu hamburguer
Fora de Campo

Zinho responde se jogou mais que ídolos de Flamengo e Palmeiras: 'Bom jogador'

Ex-jogador dos dois clubes fez o desafio em um podcast

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 14/11/2025
14:15
Zinho, ex-jogador e comentarista da ESPN (Foto: Reprodução)
imagem cameraZinho, ex-jogador e comentarista da ESPN (Foto: Reprodução)
O ex-jogador Zinho, que atuou por Flamengo e Palmeiras, respondeu se jogou mais ou menos que alguns ídolos desses clubes, além de outros jogadores. O atual comentarista da ESPN fez o desafio em um podcast com o narrador Nivaldo Pietro.

Zinho foi campeão por Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasileira. Apesar do currículo robusto, o ex-jogador foi humilde ao avaliar se jogou mais ou menos que outros atletas. O desafio começou com Alex, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbache.

➡️Paulo Nunes aponta o melhor e dispara sobre Palmeiras x Flamengo: 'Certeza'

- Joguei menos. Alex é gênio. Eu fui bom jogador. Eu poderia ter sido craque, pelo que eu tinha de potencial. Eu fui um cara muito comprometido, e as vezes eu abdicava de jogar para mim, de ousar, de ser um pouco rebelde, para cumprir funções - respondeu Zinho.

Na sequência, Nivaldo pietro perguntou sobre Rivaldo e Raí. Zinho respondeu sem pestanejar que ambos jogaram mais que ele. Depois, o narrador perguntou sobre Raphael Veiga, e pela primeira vez Zinho respondeu que jogou mais.

Logo após responder sobre o ídolo do Palmeiras, Nivaldo perguntou sobre Arrascaeta, do Flamengo. Para Zinho, o uruguaio jogou mais bola que ele. Lucas Paquetá, no entanto, ficou para trás na comparação.

Zinho fez história no Flamengo e no Palmeiras (Foto: Divulgação)
Zinho fez história na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Outras respostas de Zinho, ex-Palmeiras e Flamengo

Zinho, meio-campista que fez história no Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasileira, respondeu se jogou mais que outros grandes jogadores.

Renato Augusto - Zinho jogou mais.
Ganso - Zinho jogou mais.
Kaká - Zinho jogou menos.
Neto - Zinho jogou menos.
Ricardinho - Empate.

➡️Mauro Cezar analisa nova polêmica entre Flamengo e Palmeiras: 'Bizarra'

Petkovic - Zinho jogou menos.
Conca - Zinho jogou mais.
Valvívia - Zinho jogou mais.
Marcelinho Carioca - Zinho jogou menos.

