Zinho responde se jogou mais que ídolos de Flamengo e Palmeiras: 'Bom jogador'

O ex-jogador Zinho, que atuou por Flamengo e Palmeiras, respondeu se jogou mais ou menos que alguns ídolos desses clubes, além de outros jogadores. O atual comentarista da ESPN fez o desafio em um podcast com o narrador Nivaldo Pietro.

Zinho foi campeão por Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasileira. Apesar do currículo robusto, o ex-jogador foi humilde ao avaliar se jogou mais ou menos que outros atletas. O desafio começou com Alex, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbache.

- Joguei menos. Alex é gênio. Eu fui bom jogador. Eu poderia ter sido craque, pelo que eu tinha de potencial. Eu fui um cara muito comprometido, e as vezes eu abdicava de jogar para mim, de ousar, de ser um pouco rebelde, para cumprir funções - respondeu Zinho.

Na sequência, Nivaldo pietro perguntou sobre Rivaldo e Raí. Zinho respondeu sem pestanejar que ambos jogaram mais que ele. Depois, o narrador perguntou sobre Raphael Veiga, e pela primeira vez Zinho respondeu que jogou mais.

Logo após responder sobre o ídolo do Palmeiras, Nivaldo perguntou sobre Arrascaeta, do Flamengo. Para Zinho, o uruguaio jogou mais bola que ele. Lucas Paquetá, no entanto, ficou para trás na comparação.

Zinho fez história na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Outras respostas de Zinho, ex-Palmeiras e Flamengo

Zinho, meio-campista que fez história no Flamengo, Palmeiras e Seleção Brasileira, respondeu se jogou mais que outros grandes jogadores.

Renato Augusto - Zinho jogou mais.

Ganso - Zinho jogou mais.

Kaká - Zinho jogou menos.

Neto - Zinho jogou menos.

Ricardinho - Empate.



Petkovic - Zinho jogou menos.

Conca - Zinho jogou mais.

Valvívia - Zinho jogou mais.

Marcelinho Carioca - Zinho jogou menos.

