Entenda esquema do Flamengo para ter convocados contra o Fluminense

O Flamengo montou um esquema para ter os cinco convocados estrangeiros à disposição na partida contra o Fluminense, na quarta-feira (19). Segundo o "Ge", o clube fretou um avião que trará Viña, Varela, Arrascaeta, Plata e Carrascal dos Estados Unidos para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro algumas horas antes do clássico, previsto para 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O voo sairá de Nova York na madrugada de quarta com Carrascal e Plata em direção à Tampa, onde pegará o trio uruguaio. Todos os atletas têm jogos com suas seleções na terça-feira (18).

Por mais que o Flamengo tenha considerado fundamental contar com os atletas, não é certo que eles serão escalados. A decisão dependerá da minutagem de cada um na Data Fifa, pensando na preservação até o fim da temporada, que ainda terá a final da Libertadores.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro também tem dois brasileiros convocados: Alex Sandro e Danilo, que jogarão com a Seleção Brasileira na Europa. Por enquanto, o clube não montou esquema especial para contar com a dupla no Fla-Flu.

➡️ Filipe Luís precisará improvisar no Flamengo para jogo contra o Sport

Panorama dos convocados estrangeiros do Flamengo

Jorge Carrascal (Colômbia)

Jorge Carrascal, de 27 anos, vive ótima fase recente no Flamengo. O jogador já teve papel mais relevante na seleção colombiana, mas não recebeu muitas chances em 2025. Nas Datas Fifas de junho e setembro, foi chamado, mas não entrou em campo. A última vez que jogou pela equipe de Néstor Lorenzo foi em março, justamente contra o Brasil, por apenas três minutos.

continua após a publicidade

Compromissos da sua seleção

15/11 - Colômbia x Nova Zelândia

18/11 - Colômbia x Austrália

Local: Estados Unidos

Gonzalo Plata (Equador)

Gonzalo Plata, de 25 anos, é titular absoluto no Equador. O jogador vive fase complicada no Flamengo, com três expulsões em curto período, mas tem prestígio no seu país. Foi titular em todos os jogos da seleção equatoriana de outubro de 2024 a março deste ano, atuando durante 90 minutos em três deles.

Compromissos da sua seleção

13/11 - Equador x Canadá

18/11 - Equador x Nova Zelândia

Locais: Canadá e Estados Unidos

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai)

Artilheiro e líder de assistências da atual edição do Brasileirão, Arrascaeta vive um dos momentos de mais prestígio com a Celeste. Entre junho e setembro, o meia foi titular contra Paraguai, Venezuela e Peru, marcando dois gols em três jogos. Com isso, recebeu muitos elogios do técnico Marcelo Bielsa. Aos 31 anos, Arrasca parece ter se consolidado como titular absoluto da equipe uruguaia e sua utilização dependerá do planejamento do treinador para os dois amistosos.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos

Arrascaeta comemora gol marcado contra a Venezuela (Foto: Eitan Abramovich / AFP)

Guillermo Varela (Uruguai)

Varela, de 32 anos, é outro que cresceu de produção no Flamengo e passou a ser ainda mais importante em sua seleção. Foi titular em três dos últimos quatro jogos do Uruguai - sem contar a última Data Fifa, quando o Flamengo conseguiu dispensa dos seus jogadores. Em dois deles, porém, foi substituído aos 15 minutos da segunda etapa.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos

Matías Viña (Uruguai)

O lateral-esquerdo de 28 anos chegou a ter status de titular com o Uruguai antes de sofrer lesão grave no joelho. Ultimamente, tem atuado muito pouco no Flamengo. Até jogou 90 minutos com a seleção em partida contra o Chile, em setembro, quando Bielsa rodou o elenco e poupou Arrascaeta e Varela. O caso de Viña é diferente dos demais convocados: os rubro-negros torcem para entrar em campo, já que precisa de tempo de jogo para retornar à sua melhor forma.

Compromissos com a sua seleção

15/11 - Uruguai x México

18/11 - Uruguai x Estados Unidos

Locais: México e Estados Unidos