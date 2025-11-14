O jornalista Fábio Sormani fez uma comparação entre as histórias de um ídolo do Flamengo e Neymar na Seleção Brasileira nesta sexta-feira (14). O camisa 10 da Vila Belmiro ficou de fora de mais uma convocação da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Durante uma live pela 'Placar', Fábio Sormani comparou as passagens de Zico, ídolo do Flamengo, e Neymar com a camisa da Amarelinha.

- O Zico, em 86, tinha 33 anos. A copa dele foi a anterior. A de 78, que também era copa dele, o Zico na Seleção é igual o Neymar. Aconteceu nada. Três copas do mundo e não aconteceu nada. Se você tira o Zico da Seleção Brasileira, você não subtrai nenhum título - começou Sormani sobre o ídolo do Flamengo e Neymar.

- Na Seleção Brasileira, a história dele é igual a do Neymar. Mesma coisa, sem mudar nada. Não fizeram nada em três copas. Chama atenção o baixo número de jogos do Zico (em 86). O Neymar chegaria na Copa do Mundo de 26 em condições melhores que a do Zico - completou sobre o ídolo do Flamengo e Neymar.

Neymar em duelo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Zico, ídolo do Flamengo, e Neymar, do Santos, na Seleção Brasileira

A passagem de Zico pelo Flamengo dispensa comentários. Dos títulos mais emblemáticos, foram três brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. No total, o craque disputou 635 jogos com o manto do Rubro-Negro e 465 gols marcados.

Para Fábio Sormani, entretanto, a história na Seleção Brasileira foi bem diferente. O jornalista comparou as trajetórias do ídolo do Flamengo e Neymar com a camisa da Amarelinha. Zico marcou 66 gols em 88 jogos, mas não conquistou títulos.

Neymar, por sua vez, é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira contando apenas partidas oficiais. O craque da Vila Belmiro marcou 79 gols em 128 jogos, mas não venceu nenhuma Copa do Mundo. A trajetória gerou comparações entre Neymar e Zico, ídolo do Flamengo.