Sport x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Sport e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e terá transmissão exclusiva do "Prime Video" (streaming). ➡️ Clique para assistir no Prime Video

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram há apenas duas semanas pela partida do segundo turno. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, gols marcados por Bruno Henrique (duas vezes) e Arrascaeta, em linda cobrança de falta. Empatado na liderança do campeonato com o Palmeiras, o time de Filipe Luís não pode perder pontos neste confronto com o lanterna, que vem de cinco derrotas consecutivas.

Ficha do jogo SPO FLA Brasileirão 12ª rodada (jogo atrasado) Data e Hora Sábado, 15 de novembro, às 18h30 (de Brasília) Local Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro Rafael Rodrigo Klein Assistentes Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau Var Rodrigo D'Alonso Ferreira Onde assistir

Sport x Flamengo: Filipe Luís tem 12 desfalques

Filipe Luís tem 12 desfalques para escalar o Flamengo que enfrentará o Sport. O técnico não conta com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz, Jorginho e De La Cruz, por orientação do Departamento Médico.

Os problemas começam no setor defensivo, mas o verdadeiro desafio do treinador será no ataque. Na zaga, o garoto João Victor deve iniciar a partida ao lado de Léo Pereira. Nas laterais, sem grandes dúvidas: Emerson Royal e Ayrton Lucas são as opções. Para formar a dupla de volantes, o técnico conta com Pulgar e Saúl. O quarteto ofensivo, porém, precisará de improvisações para ser escalado.

No último confronto entre Flamengo e Sport, Arrascaeta comemora golaço de falta (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press / Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X FLAMENGO

12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)

📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: César Lucena)

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Cebolinha, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique.