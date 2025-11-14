Sport x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Partida é atrasada da 12ª rodada; Rubro-Negro Carioca tem desfalques importantes
Sport e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e terá transmissão exclusiva do "Prime Video" (streaming). ➡️ Clique para assistir no Prime Video
Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram há apenas duas semanas pela partida do segundo turno. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, gols marcados por Bruno Henrique (duas vezes) e Arrascaeta, em linda cobrança de falta. Empatado na liderança do campeonato com o Palmeiras, o time de Filipe Luís não pode perder pontos neste confronto com o lanterna, que vem de cinco derrotas consecutivas.
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Sport x Flamengo: Filipe Luís tem 12 desfalques
Filipe Luís tem 12 desfalques para escalar o Flamengo que enfrentará o Sport. O técnico não conta com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz, Jorginho e De La Cruz, por orientação do Departamento Médico.
Os problemas começam no setor defensivo, mas o verdadeiro desafio do treinador será no ataque. Na zaga, o garoto João Victor deve iniciar a partida ao lado de Léo Pereira. Nas laterais, sem grandes dúvidas: Emerson Royal e Ayrton Lucas são as opções. Para formar a dupla de volantes, o técnico conta com Pulgar e Saúl. O quarteto ofensivo, porém, precisará de improvisações para ser escalado.
➡️ Entenda esquema do Flamengo para ter convocados contra o Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X FLAMENGO
12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SPORT (Técnico: César Lucena)
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Cebolinha, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique.
