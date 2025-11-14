Grafite analisa elencos de Palmeiras e Flamengo: 'Pesa bastante'

O sábado (15) de Data-Fifa vai contar com um ingrediente especial para os amantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo entram em campo pelo Brasileirão. Grafite, ex-jogador e comentarista da Globo, pontuou sobre os elencos das equipes na reta final.

Durante o programa "Seleção Sportv", Felipe Melo apontou que o time do Flamengo vai enfrentar o Sport com mais opções que o Palmeiras no duelo contra o Santos. Grafite pontuou que os elencos foram montados para isso.

- Os elencos robustos (Palmeiras e Flamengo) que foram montados é para esse momento do campeonato, né? Esse momento de convocações. Pesa bastante o número de estrangeiros no futebol brasileiro que são titulares em suas seleções - começou o ex-jogador.

- A base da Seleção Uruguaia é Palmeiras e Flamengo. São 6 ou 7 jogadores, mas elenco é para esses momentos aí. E esses jogadores, dos dois times, que vão atuar nesse final de semana, eles brigam para ser titulares nos outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro - completou Grafite.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera com os mesmos 68 pontos do Flamengo. Ambos têm sete partidas a jogar; quatro até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.