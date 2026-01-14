Ex-Palmeiras é sincero sobre saída de Weverton: 'Muito difícil'

O Grêmio acertou a contratação do goleiro Weverton, do Palmeiras, na última terça-feira (13). Diante do cenário, Edu Dracena, ex-jogador do Alviverde, foi sincero ao abordar a transferência do jogador para o clube gaúcho.

Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band", o atual comentarista tratou o arqueiro como ídolo do clube alviverde. Além disso, Edu Dracena não o criticou pela escolha e desejou boa sorte ao jogador na nova trajetória.

— Fico muito triste. O Weverton é um ídolo do clube. É um cara que ganhou doze títulos no Palmeiras, isso não é para qualquer um. Ele deixou um legado muito bacana. Você ganhar essa quantidade de títulos em um time grande é muito difícil — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Agora, a gente sabe que um atleta profissional é feito por ciclos. De repente, ele encerrou no Palmeiras para começar uma nova fase no Grêmio. O mais importante de tudo, é que ele deixou as portas abertas. É um cara muito querido no clube. Que ele possa ter boa sorte onde ele for jogar. É um cara vitorioso. Boa sorte, que Deus o abençoe — concluiu.

Weverton dá adeus ao Palmeiras

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.

Já sem Weverton, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma. Os dois times estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Paulistão por terem vencido na estreia do estadual.