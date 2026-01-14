menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-Palmeiras é sincero sobre saída de Weverton: 'Muito difícil'

Goleiro está se transferindo para o Grêmio

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
11:58
Weverton, jogador do Palmeiras, durante aquecimento antes da partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
imagem cameraWeverton está de saída do Palmeiras (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
O Grêmio acertou a contratação do goleiro Weverton, do Palmeiras, na última terça-feira (13). Diante do cenário, Edu Dracena, ex-jogador do Alviverde, foi sincero ao abordar a transferência do jogador para o clube gaúcho.

➡️ Torcedores do Palmeiras reagem à saída de Weverton: 'O que importa'

Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band", o atual comentarista tratou o arqueiro como ídolo do clube alviverde. Além disso, Edu Dracena não o criticou pela escolha e desejou boa sorte ao jogador na nova trajetória.

— Fico muito triste. O Weverton é um ídolo do clube. É um cara que ganhou doze títulos no Palmeiras, isso não é para qualquer um. Ele deixou um legado muito bacana. Você ganhar essa quantidade de títulos em um time grande é muito difícil — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Agora, a gente sabe que um atleta profissional é feito por ciclos. De repente, ele encerrou no Palmeiras para começar uma nova fase no Grêmio. O mais importante de tudo, é que ele deixou as portas abertas. É um cara muito querido no clube. Que ele possa ter boa sorte onde ele for jogar. É um cara vitorioso. Boa sorte, que Deus o abençoe — concluiu.

Weverton dá adeus ao Palmeiras

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.

➡️ Calendário e problemas físicos adiam time ideal de Abel no Palmeiras

Já sem Weverton, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma. Os dois times estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Paulistão por terem vencido na estreia do estadual.

Carlos Miguel goleiro do Palmeiras
Bom desempenho de Carlos Miguel ameaçou espaço de Weverton no Palmeiras (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

