Dirigente do Palmeiras diz que equipe não mereceu classificação na Copinha

O coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, utilizou as redes sociais para criticar o desempenho da equipe na classificação diante do Vitória, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, na noite desta terça-feira (13), na Arena Barueri, e avançou à terceira fase da Copinha. Victor Gabriel, com dois gols, e Juan Gabriel marcaram para o Alviverde, enquanto Hiago, Gean e Alejandro anotaram para o Leão.

— Nunca gostei de ganhar na base sem merecer. Tipo hoje. E parabéns ao Vitória pelo jogo. Mas, seguimos, principalmente por vocês (torcida que canta e vibra), que merecem todos os créditos. Vamos por mais — disse Sampaio.

— Não estou falando sobre arbitragem, pois acho que sofremos muito contra e até por que não acho premeditado. Falo sobre merecimento da equipe, no jogo, entrega, espírito de mata-mata. Plantar bem para aprender na base que no profissional não tem meio-termo — concluiu.

Palmeiras eliminou o Palmeiras na Copinha (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Polêmicas de arbitragem

A partida ficou marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem. No tempo normal, foi validado um gol irregular do Palmeiras, enquanto um pênalti controverso a favor do Vitória acabou anulado.

Na primeira etapa, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0, o time ampliou o placar aos sete minutos com Victor Gabriel. Na origem da jogada, porém, o atleta estava em posição irregular, situação não detectada pela arbitragem, que não contou com o auxílio do VAR.

Já na disputa de pênaltis, um dos jogadores do Vitória finalizou, o goleiro do Palmeiras defendeu, mas a bola seguiu em direção ao gol. Em campo, a arbitragem entendeu que ela não ultrapassou completamente a linha e não confirmou a penalidade.