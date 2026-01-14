menu hamburguer
Palmeiras

Dirigente do Palmeiras diz que equipe não mereceu classificação na Copinha

Responsável pela base alviverde faz avaliação crítica da atuação mesmo com vaga garantida

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
11:25
João Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
imagem cameraJoão Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
O coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, utilizou as redes sociais para criticar o desempenho da equipe na classificação diante do Vitória, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, na noite desta terça-feira (13), na Arena Barueri, e avançou à terceira fase da Copinha. Victor Gabriel, com dois gols, e Juan Gabriel marcaram para o Alviverde, enquanto Hiago, Gean e Alejandro anotaram para o Leão.

— Nunca gostei de ganhar na base sem merecer. Tipo hoje. E parabéns ao Vitória pelo jogo. Mas, seguimos, principalmente por vocês (torcida que canta e vibra), que merecem todos os créditos. Vamos por mais — disse Sampaio.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— Não estou falando sobre arbitragem, pois acho que sofremos muito contra e até por que não acho premeditado. Falo sobre merecimento da equipe, no jogo, entrega, espírito de mata-mata. Plantar bem para aprender na base que no profissional não tem meio-termo — concluiu.

Palmeiras eliminou o Palmeiras na Copinha (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
Polêmicas de arbitragem

A partida ficou marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem. No tempo normal, foi validado um gol irregular do Palmeiras, enquanto um pênalti controverso a favor do Vitória acabou anulado.

Na primeira etapa, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0, o time ampliou o placar aos sete minutos com Victor Gabriel. Na origem da jogada, porém, o atleta estava em posição irregular, situação não detectada pela arbitragem, que não contou com o auxílio do VAR. 

Já na disputa de pênaltis, um dos jogadores do Vitória finalizou, o goleiro do Palmeiras defendeu, mas a bola seguiu em direção ao gol. Em campo, a arbitragem entendeu que ela não ultrapassou completamente a linha e não confirmou a penalidade.

