Iniciativa do Corinthians em apoio a Hugo Souza comove torcedores

Em solidariedade ao goleiro Hugo Souza, que foi alvo de injúrias raciais por torcedores da Portuguesa, após a classificação corintiana no Campeonato Paulista, o Corinthians estampará frases antirracistas no uniforme do jogo. A camisa do Timão com os escritos "Racismo é crime. Denuncie" e "A história preta do Corinthians" será utilizada no duelo contra o Cruzeiro, no estádio Mineirão, às 20h, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Durante a entrada em campo, os atletas erguerão a gola da camisa até a altura da boca. A iniciativa foi muito elogiada pela torcida. Confira a repercussão da ação;

📲 Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Mais detalhes da ação antirracista

Além da frase, o manto alvinegro levará o patch da campanha de enfrentamento ao racismo desenvolvida pelo Departamento Cultural do clube, que destaca o protagonismo negro na fundação, formação e trajetória corintiana, batizada de "A História Preta do Corinthians". O uniforme também exibirá um QR Code com acesso a conteúdo educativo no site oficial.

continua após a publicidade

A ação é uma iniciativa do clube em parceria com a agência de publicidade AlmapBBDO e contou com o apoio da ALOB Sports. Segundo nota divulgada pelo Timão, em meio a novos episódios de discriminação no futebol internacional, que voltaram a evidenciar a urgência do debate, o Corinthians optou por agir não como resposta isolada, mas como "afirmação de princípio".

Em apoio a Hugo Souza, Corinthians fará manifestação antirracista contra o Cruzeiro (Foto: Reprodução)

🍀Aposte em Cruzeiro x Corinthians pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Hugo Souza sofre racismo após classificação do Corinthians

Após a vitória do Corinthians nos pênaltis contra a Portuguesa, o goleiro Hugo Souza foi hostilizado por torcedores da Lusa ao deixar o gramado.

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram que os dois, que estavam no alambrado ofendendo o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

A Portuguesa identificou os torcedores, decidiu excluí-los de seu quadro associativo e entregou os nomes à polícia, que dará andamento ao caso.

➡️ Hugo Souza é hostilizado por torcedores da Portuguesa: 'Passa fome, vai cortar esse cabelo'