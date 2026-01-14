Torcida do Grêmio avalia chegada de medalhão do Palmeiras: 'Parabéns'

O Grêmio já acertou os detalhes finais com o Palmeiras para a negociação do goleiro Weverton, que chega com status de titular no Imortal. O anúncio do novo reforço, que assinará contrato válido por três temporadas, deve acontecer nas próximas horas, de acordo com apuração do Lance!.

Weverton deixa o Palmeiras e fecha com o Grêmio

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo, objetivo que provavelmente conquistará no Grêmio. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

A caminho do Grêmio, Weverton já não deve aparecer entre os relacionados do próximo compromisso do Palmeiras, que volta a campo nesta quarta-feira (14), contra o Santos, no primeiro clássico da equipe na temporada. A partida será disputada na Arena Barueri, já que o gramado sintético do Allianz Parque segue em reforma.

Titular e peça-chave do Palmeiras nas últimas temporadas, Weverton perdeu a posição para Carlos Miguel após sofrer uma lesão na mão e o seu reserva agarrar a chance com boas atuações. Com isso, ficou fora da reta final do Campeonato Brasileiro, além da semifinal e da final da Copa Libertadores. Em 2026, mesmo recuperado, iniciou o Campeonato Paulista como reserva na partida do último sábado (10).

Weverton chega no Grêmio para ser titular (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

