Matt Hamill, ex-lutador do UFC, conhecido como 'The Hammer', vivenciou um momento transformador em sua vida pessoal. Surdo desde o nascimento, ele conseguiu ouviu pela primeira vez aos 41 anos. O fato aconteceu graças a aparelhos auditivos digitais avançados.

A revelação do caso aconteceu no último sábado (4). O próprio lutador foi responsável por divulgar a notícia por meio de uma publicação nas redes sociais. Com muita emoção, ele expressou a importância do novo capítulo na vida pessoal.

- Acabei de adquirir os aparelhos auditivos digitais mais potentes já fabricados. Pela primeira vez em 41 anos, posso finalmente ouvir as vozes dos meus filhos, o som das pessoas andando e rindo. Finalmente ouvi a voz da minha mãe e ela chorou. Estou ansioso para ouvir a voz do meu irmão Pat também. Só espero que ele não tenha uma voz de buzina de nevoeiro. Isso é incrível, embora eu saiba que levará tempo para me adaptar a tudo isso. Feliz Ano Novo - publicou.

Carreira no UFC

Hamill teve uma carreira destacada no MMA de 2006 a 2013, competindo na categoria dos meio-pesados e acumulando um histórico de 13 vitórias e oito derrotas. Sua trajetória é marcada pela superação dos desafios relacionados à sua condição de surdez, tornando-se uma figura inspiradora no esporte.

Além dos números notáveis no UFC, ele também se destacou ao ser o único a ter uma vitória sobre Jon Jones, um dos maiores nomes do MMA. O triunfo aconteceu devido a uma desqualificação de Jones por cotoveladas ilegais em dezembro de 2009.

