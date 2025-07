Atacante fica no Internacional pelo menos até junho de 2026

A Fifa ampliou a normativa criada em 2022 que permite que estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia suspendam seus contratos de forma unilateral. A medida foi tomada pela entidade a partir do início do conflito entre os dois países. Com isso, Vitinho renovará com o Internacional e ficará no Beira-Rio pelo menos até junho do ano que vem. Como seu vínculo com o Dínamo de Kiev-UCR termina daqui a um ano, poderá ficar no Colorado sem custos.

Em vigor desde março de 2022 como uma regra temporária, a norma foi renovada por mais um ano pela Fifa e se encerrará no dia 30 de junho de 2026.

Pré-contrato pode ser assinado em janeiro

O camisa 28 está no departamento médico por conta de uma fratura no cotovelo esquerdo e faz parte dos planos alvirrubros para a recuperação no Campeonato Brasileiro e as disputas das oitavas de final das copas do Brasil e Libertadores. Além disso, sua permanência ao fim do empréstimo, em 2026, agrada à direção e à comissão técnica.

O camisa 28 alvirrubro chegou por empréstimo de seis meses. Participou praticamente de todas as partidas o Campeonato Gaúcho, marcando cinco gols e caindo nas graças da torcida.

Por conta disso, os cartolas pretendem atualizar o contrato com Vitinho, ficando com o atleta até junho do ano que vem. Se isso ocorrer, ao final do empréstimo, o jogador poderá permanecer sem custos. É que o vínculo com o Dínamo vence em 30 de junho do ano que vem.

Dessa forma, o 28 poderá assinar um pré-contrato em dezembro. O cenário agradaria tanto ao Alvirrubro como a Vitinho e seu estafe.