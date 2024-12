Campeão do UFC compartilha ‘treino’ com tubarão; veja imagens

Na última quarta-feira (26), o campeão do peso-médio do UFC, Dricus Du Plessis, postou em suas redes sociais uma foto ao lado de um tubarão durante treinamento para o UFC 312. O sul-africano compartilhou o registro com os seguidores, que movimentaram a postagem do lutador. Ele irá defender o cinturão contra Sean Strickland em fevereiro.

Tradução: Trouxe novo parceiro de treino para o camping, mas ele não foi selecionado.

Du Plessis registrou sua interação com o animal selvagem há pouco mais de dois meses do aguardado reencontro com Sean Strickland, marcado para fevereiro, no UFC 312, em Sydney, na Austrália. No primeiro confronto entre eles, o lutador sul-africano enfrentou o então campeão da categoria dos médios e, além de sair vitorioso por decisão dos juízes, garantiu o cinturão para si.

Dricus Du Plessis é campeão do peso-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Com 11 anos de trajetória no MMA, Du Plessis atravessa um dos períodos mais promissores de sua carreira. Em 2024, ele encerrou sua sexta temporada consecutiva invicto - o lutador não experimenta uma derrota desde outubro de 2018. Neste ano, além de conquistar o título dos médios do UFC, realizou com sucesso sua primeira defesa do cinturão. Atualmente, seu cartel conta com 22 vitórias e apenas duas derrotas.