Chicago Bulls vai aposentar camisa de Derrick Rose na NBA; veja

O Chicago Bulls anunciou que vai aposentar a camisa 1 do Derrick Rose. O armador foi a primeira escolha do Draft de 2008, defendeu a franquia da cidade natal por oito temporadas e venceu o prêmio de MVP da liga americana de 2011. Aos 36 anos, ele ainda passou por outras equipes e está aposentado desde setembro.

continua após a publicidade

A equipe publicou um vídeo, no último sábado (4), com o momento em que o ídolo se emocionou ao receber a notícia de que sua camisa seria eternizada.

➡️ Após pedir troca, Jimmy Butler é suspenso por sete jogos

➡️ Raulzinho rompe contrato com o Barcelona após apenas 40 dias; entenda o motivo

— Derrick é um herói local e símbolo de uma era do basquete de Chicago. Aposentar uma camisa é reconhecer o impacto de um jogador além das quadras. É honrar indivíduos que deram contribuições extraordinárias para a franquia e forjaram profundas e duradouras conexões com torcedores. É reconhecer esse laço emocional e a influência que o atleta teve sobre a identidade do time — disse o dono dos Bulls, Jerry Reinsdorf.

A cerimônia de aposentadoria da camisa de Rose será realizada na temporada de 2025/26 da NBA, mas ainda não tem data definida. De acordo com o Chicago Bulls, os detalhes do evento serão definidos e divulgados em breve.

continua após a publicidade

➡️ Stephen Curry alcançou maior sequência de arremessos de 3 pontos de sua carreira

Passagens de Derrick Rose

Fora do Bulls, Derrick jogou em diversas equipes da NBA, como o New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies. Devido aos problemas, ainda nos tempos de Chicago, o armador teve lampejos, mas não recuperou o brilho das primeiras temporadas da NBA. E assim, anunciou a aposentadoria em setembro do último ano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Retrospecto de Derrick Rose no Chicago Bulls

Com a camisa de Chicago, Rose disputou 406 jogos de temporadas regulares e ajudou o time a alcançar sete participaçõos consecutivas nos playoffs da NBA, entre 2008 e 2015. A melhor campanha do ex-jogador foi em uma final de conferência em 2011. Derrick tem a segunda melhor média de pontos e assistências da história dos Bulls em pós-temporadas (23,7 pontos e 7,1 assistências).

continua após a publicidade

Mesmo com nenhum título na NBA, Rose encerrou a carreira com prêmios além do MVP de 2011. O jogador foi eleito melhor calouro de 2009 e participou de dois All-Star Games (2010 e 2012). Com a seleção dos Estados Unidos, conquistou medalhas de ouro nos Mundiais da Turquia (2010) e da Espanha (2014).