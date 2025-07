Estêvão elege seus ídolos no futebol e detalha encontro com Ancelotti na Seleção

Prestes a se despedir do Palmeiras e vestir a camisa do Chelsea, o atacante Estêvão vive no Mundial de Clubes seu momento de maior exposição para a mídia internacional. Com a disputa da competição, olhares de diversos países se voltam ao jovem de 18 anos que pode chegar a custar mais de R$ 350 milhões aos cofres do clube inglês. Em entrevista ao jornal espanhol "As", o jogador falou sobre seus ídolos e referências no mundo da bola e exaltou atletas de diferentes gerações.

O primeiro nome citado foi o de Neymar. Fã declarado do camisa 10 do Santos, Estêvão afirmou que a carreira do atacante foi a mais impactante que viu de um atleta brasileiro na Europa. Entretanto, lembrou de um craque foi antecessor no Barcelona e brilhou no futebol italiano.

- Meus ídolos sempre foram meus pais. Falando no nível esportivo, Neymar. Ele foi quem mais me impactou. Vi ele jogar no Barcelona e era incrível. Mas também, por ter assistido mais vídeos na internet, o Ronaldinho jogando no Barcelona e no Milan. Fazia coisas incríveis - destacou Estêvão.

Mas a nova geração do futebol brasileiro não foi esquecida pelo craque do Palmeiras. Estêvão destacou Vini Jr. e Rodrygo, dupla do Real Madrid, como os principais nomes para os jovens da atualidade no futebol, além de Raphinha, atacante do rival Barcelona e que viveu na temporada 2024/25 seu melhor ano como atleta profissional.

- Sim, mas não só o Vini, também o Raphinha e o Rodrygo são nossas referências por tudo o que conquistaram na Europa - disse.

Estêvão enfrentou o Inter Miami pelo último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes. (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Encontro com Ancelotti na Seleção

A Seleção Brasileira também foi pauta na entrevista de Estêvão ao jornal espanhol. O camisa 41 do Palmeiras lembrou do encontro com o novo técnico Carlo Ancelotti e detalhou o tom da conversa que teve com o italiano em sua chegada à amarelinha.

- Os primeiros dias foram incríveis, por tudo o que o Carletto representa e por todos os jogadores que ele já treinou. Foi uma experiência espetacular, aprendi bastante ao lado dele. Desde o primeiro dia que conversamos ele me passou muita confiança. Pude aprender muito com ele nessas semanas - completou.