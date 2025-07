Casagrande desabafa sobre momento de clube brasileiro: ‘O que está virando?’

Casagrande, ex-jogador do Corinthians, se mostrou preocupado com o atual momento do Santos. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o atual comentarista desabafou sobre decisões recentes do clube alviverde. A mais recente foi o intercâmbio de jogadores da Kings League nas instalações do CT Rei Pelé.

- O que o Santos Futebol Clube está virando? Vi uma notícia hoje, que o Neymar levou três jogadores do Fúria, time dele da Kings League, para treinar uma semana com o elenco alvinegro. O Santos é o time do Pelé, e de outros diversos craques eternos que cresceram na Vila Belmiro. Não é lugar para pegar amigos e levar para treinar - iniciou Casagrande, antes de completar.

- Para vestir a camisa do Santos, tinha que ter ralado muito. Ninguém treinava direto no profissional. Era preciso crescer na base para depois ir ao profissional. O que o Neymar e o pai dele estão fazendo? Um clube de esquina? Qualquer um pode ir lá treinar? Se for amigo do camisa 10? É capaz. O santista aprova esse tipo de comportamento? Se sim, vou ficar quieto e não falo mais nada - concluiu.

Jogadores da Kings League no Santos

Três jogadores da competições do Fut7, estão fazendo intercâmbio no Santos. Todos fazem parte da Fúria, clube de Neymar no torneio da Kings League. Os atacantes Leleti e Lipão e o meia Jeffinho estão treinando, desde a última quarta-feira (2), no CT Rei Pelé, junto ao elenco profissional do Peixe.

O acesso ao intercâmbio aconteceu após destaque dos três atletas, que se tornaram os primeiros campeões da Kings League Brasil com a Fúria. Em uma final disputada no Allianz Parque, realizada no dia 18 de maio deste ano, o time conquistou a taça inédita na disputa de shoot-outs após empate em 5 a 5 no tempo normal.

