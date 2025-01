Influenciador ganha chance no futebol profissional e vai disputar a Copinha

O influenciador Isaac Xavier, de 19 anos, será um dos jogadores que irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 com o EC São Bernardo. Após conquistar mais de 4 milhões de seguidores na redes sociais e se tornar um fenômeno do X1, o jovem busca uma chance no futebol profissional.

Para isso, Isaac tentará se provar nos gramados durante a tradicional competição de futebol júnior. A copinha é conhecida por revelar talentos no futebol brasileiro, e acontece durante este mês de janeiro, com a participação de 128 clubes.

Em entrevista ao site "Ge", o influenciador declarou que havia desistido do sonho de ser jogador profissional. Contudo, o sucesso nas redes sociais e as conquistas nos eventos de desafios de X1, ajudaram no renascimento do desejo de se profissionalizar.

- Eu não achava que era mais possível ser jogador de futebol. Eu já tinha aceitado que o meu destino era ser influenciador ou outra coisa, mas não o futebol em si. Mas é como eu digo sempre, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos - iniciou o jovem, antes de completar.

- Então, ele me colocou aqui, ele me deu essa oportunidade porque ele tem um propósito na minha vida e acredito que é porque tem algo grande por vir mais do que já está acontecendo - concluiu.

Chegada ao EC São Bernardo

Os caminhos do influenciador carioca se cruzaram com o clube paulista por conta do empresário. Após um contato com dirigentes do time, ficou decidido que Isaac receberia uma chance na Copinha. A visibilidade foi um dos motivos da concretização do negócio. Desde o anúncio, o EC São Bernardo teve um salto de seguidores nas redes sociais, saindo de 83 mil para 130 mil.

O clube é o cabeça de chave do Grupo 23 da Copinha. As partidas da primeira fase serão disputadas em Mogi das Cruzes. Flamengo, Cruzerio-PB e Zumbi-AL, são os outros três clubes que completam a chave inicial do EC São Bernardo.