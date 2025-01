Campeã do UFC anuncia parceria com o ‘OnlyFans’; veja o vídeo

Dona do cinturão peso-mosca (57 kg) do UFC e líder do ranking peso-por-peso da organização, Valentina Shevchenko anunciou a sua chegada a plataforma "OnlyFans". A atleta do Quirguistão é apontada como uma das melhores lutadoras de MMA de todos os tempos.

Valentina Shevchenko, de 36 anos, contou a novidade através de suas redes sociais. Em um vídeo, a campeã do UFC apareceu treinando com um saco de pancada vestindo um top com a estampa da plataforma voltada para a vende de conteúdos exclusivos.

Vídeo do anúncio

Lutadores como: Charles Do Bronx, Paulo Borrachinha, Ariane Lipski, Amanda Ribas e Norma Dumont, também possuem contas na plataforma.

O OnlyFans conquistou muita notoriedade, nos últimos anos, por ser uma plataforma para assinatura de conteúdos sensuais, no entanto, dentro do mundo dos esportes de combate são raros os casos em que atletas divulguem tal tipo de material.

Em sua maioria, os lutadores aderem ao site para divulgarem bastidores de suas respectivas carreiras: como treinos, cortes de peso, rotina, dentre outras coisas que podem aproximar ainda mais seus fãs. Essa parece ser a intenção de Shevchenko.

Valentina Shevchenko atuando pelo UFC (Foto: Reprodução/UFC)

