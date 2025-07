Campeão mundial aposta em derrota do Palmeiras para o Chelsea

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho, campeão do mundo com o São Paulo, em 2005, afirmou que a equipe inglesa irá vencer o confronto.

A análise do atual comentarista aconteceu durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band. Na ocasião, o antigo atleta opinou que a vitória inglesa deve acontecer pelo placar de 3 a 1. Além dele, outros comentaristas do canal também palpitaram sobre o placar.

A grande maioria dos participantes do programa apontaram um favoritismo para o Chelsea. O ex-jogador Ronaldo Giovanelli, os jornalistas João Pauo Capellanes, João Pedro Sgarbi e a apresentadora Renata Fan palpitaram na vitória do time inglês.

Por outro lado, o jornalista Marco Aurélio Cunha previu um empate no tempo regulamentar, com uma vitória brasileira na prorrogação. Já Edu Dracena, ex-zagueiro do Alviverde, afirmou que a equipe de Abel Ferreira irá vencer dentro dos 90 minutos. Veja os palpites completas abaixo:

Edu Dracena: Palmeiras 1 x 0 Chelsea

João Pauo Capellanes: Palmeiras 0 x 2 Chelsea

Cicinho: Palmeiras 1 x 3 Chelsea

João Pedro Sgarbi: Palmieras 1 x 2 Chelsea

Marco Aurélio Cunha: Palmeiras 1 x 1 Chelsea - passa o alviverde

Ronaldo Giovanelli: Palmeiras 2 x 4 Chelsea

Renata Fan: Palmeiras 1 x 2 Chelsea; na prorrogação

Palmeiras x Chelsea

O confronto entre as equipes acontece nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O Alviverde alcançou determinada fase do torneio após eliminar o Botafogo, nas oitavas de final. Já o clube inglês, superou o Benfica.

Em caso de vitória, o Palmeiras ou Chelsea vão enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Al-Hilal. A partida entre o clube brasileiro e saudita também acontece nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando.