Estêvão se ‘compara’ com Messi e mira briga pela Bola de Ouro com Yamal

O início da trajetória de Estêvão na Europa está prestes a começar. O jogador vive seus últimos dias como jogador do Palmeiras antes de atuar pelo Chelsea, clube que, coincidentemente, enfrentará o alviverde nesta sexta-feira (4) pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Enquanto se concentra na vaga na semifinal do torneio, o jovem atacante palmeirense projeta seu futuro na Europa.

Estêvão falou sobre uma possível disputa da Bola de Ouro com concorrentes que, apesar da mesma idade, já vivem uma realidade de futebol europeu a mais tempo. O brasileiro foi entrevistado pelo jornal espanhol "As" e citou atletas da sua geração que admira e que podem se tornar concorrentes pelo posto de melhor do mundo no futuro.

- Lamine é um jovem fantástico, um grande jogador que fez uma temporada incrível. Acompanhei ele de perto na Champions, estava realmente torcendo por ele e pelo Raphinha, principalmente (risos) - iniciou o atacante brasileiro, que ainda citou Franco Mastantuono, joia do River Plate comprado recentemente pelo Real Madrid. Estêvão vê os três com chance de brigar pela Bola de Ouro.

- Também é um grande jogador que tem crescido muito [Mastantuono]. Também acompanhei os jogos dele por estar jogando na América do Sul. Tem um potencial incrível. Sinceramente, espero que sim. Nós três temos a mesma idade, seria incrível e muito interessante nos encontrarmos nessa situação de disputa pela Bola de Ouro - completou.

Ganhar o troféu, aliás, foi colocado como um dos maiores sonhos da carreira de Estêvão, que pelo Palmeiras venceu um Brasileirão e um Campeonato Paulista.

- É o meu segundo maior sonho, só atrás de vencer a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira - disse.

Estêv~so disputa seus últimos jogos pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Comparação com Messi

Estêvão também foi perguntado sobre suas características como jogador e se tinha algum atleta que se inspirava ou que imaginava ter um estilo de jogo parecido. O jovem de 18 anos mirou no craque argentino Lionel Messi, mas destacou semelhanças que vão além do que é visto em campo, citando o "estilo de vida" do craque campeão do Mundo.

- Me vejo com um estilo mais parecido com o do Messi, uma pessoa que só quer jogar futebol e ter uma família, que é o mais importante pra mim - explicou Estêvão.

O atacante também afirmou que, num possível futuro, se vê atuando no futebol espanhol, apesar de, neste momento, estar focado no trabalho do Chelsea, que começará logo após o fim do Mundial de Clubes da Fifa.

- Sim, claro. É uma liga gigante, com grandes clubes e jogadores. Seria incrível ter a oportunidade de jogar um dia na Espanha, mas agora estou focado apenas no Chelsea e, antes disso, no jogo contra eles com o Palmeiras neste Mundial - finalizou o brasileiro.