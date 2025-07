Ex-BBB Key Alves anuncia gravidez de primeiro filho

A ex-participante do BBB 23 e jogadora de vôlei Key Alves, de 25 anos, anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o cantor sertanejo Bruno Rosa. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (4) pelo casal, através das redes sociais.

Os dois são casados há pouco mais de um ano. Conforme divulgado, Key Alves já se encontra no terceiro mês de gestação. A revista "Quem", o casal divulgou que o bebê já tem um nome escolhido, mas ainda não foi divulgado por conta do desconhecimento do sexo.

A assessoria do casal informou que a gravidez foi descoberta após Key notar um atraso em sua menstruação, seguido de outros sintomas que despertaram a curiosidade dos dois. A gravidez do casal era algo desejado a um tempo. Nas redes sociais, os dois compartilharam a felicidade da notícia.

- Meu e seu, seu e meu nosso amor... Deus obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!! Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família - publicou o casal.

Key Alves e Bruno Rosa

A jogadora de vôlei ganhou notoriedade nacional ao participar do BBB 23. Por outro lado, Bruno Rosa é conhecido no cenário musical sertanejo com sucessos como "Cerveja e Socorro" e "Indecisão", além da música "Paredes Pintadas", que integra o álbum "Rolê Do Rosa".

