Ex-UFC, lutador brasileiro sofre fratura no pênis em treino e faz cirurgia de emergência

Mateus Mendonça, o "Bocão", sofreu uma fratura em um local inusitado durante treino de jiu-jitsu no Maranhão. O lutador sofreu uma fratura no pênis após receber uma joelhada no local. A lesão só foi diagnosticada um mês depois. O ex-UFC teve que passar por cirurgia, que o afastará dos ringues por oito meses.

- Fui treinar jiu-jitsu na academia do meu professor, no Maranhão, um dia antes de voltar para São Paulo. No segundo rola, fui rolar com o Bruno e ele tacou o joelho nas minhas partes íntimas quando estava tentando passar a guarda - relatou o lutador ao "Ag. Fight".

Porém, a fratura só foi identificada um mês depois, pela namorada do lutador. Ela encontrou um caroço anormal no pênis e o orientou a procurar um hospital. Após exames, Mateus foi imediatamente transferido para fazer uma cirurgia de emergência em São Paulo. Bocão não imaginava a grandeza do golpe que tinha levado, mesmo tendo sentido muita dor. O incômodo foi neutralizado com uma pomada anestésica.

Agora, o lutador aguarda a cicatrização da cirurgia para avaliar a necessidade de outras intervenções no local. O afastamento de Mateus das atividades causará um impacto significativo nas finanças do lutador, que também ministra aulas de jiu-jitsu. Sem poder praticar ambas as atividades, ele colocou alguns itens do UFC à venda para manter em dia o aluguel do apartamento em que vive com a namorada, o filho e o sobrinho em São Paulo. Até agora, a rifa rendeu cerca de R$ 2 mil.

Mateus Bocão durante treinamentos (Foto: Reprodução)

Após a fratura, Mateus se comprometeu a mudar o hábito de não usar coquilha nos treinos. O equipamento é utilizado na região pélvica, previne lesões no local e é obrigatório em lutas de MMA, mas geralmente negligenciada pelos lutadores durante treinamentos.

- É bom que fica de alerta para todo mundo: todos os caras que treinam jiu-jitsu, grappling, MMA, tudo que tiver contato: usem uma coquilha para evitar acidente. Eu, a partir de hoje, pode ser qualquer treino, não treino mais sem coquilha. Tem que se prevenir - lembrou.

Bocão no UFC

Na carreira, Mateus Mendonça, o "Bocão", chegou com grandes expectativas ao UFC após vencer todas as lutas que fez. Porém, foi dispensado em fevereiro depois de três derrotas seguidas. Em outubro, o lutador voltou a vencer depois de quase dois anos de jejum, em duelo pelo Centurion 23, onde finalizou Luan Matheus em apenas 20 segundos. Ao todo, são 11 vitórias e três derrotas no cartel.