Em um anúncio que pegou o Brasil de surpresa, o volante Alison, campeão paulista pelo Santos em 2015, anunciou sua aposentadoria precoce dos gramados. Aos 32 anos, o jogador optou por pendurar as chuteiras devido a dores crônicas no corpo que o impediam de continuar atuando em alto nível.

Recentemente, o jogador havia acertado um contrato para defender o Criciúma na atual temporada, mas solicitou a rescisão amigável do acordo.

O comunicado veio por meio de uma carta emocionante, acompanhada de um vídeo gravado na Vila Belmiro, onde ele expressou profunda gratidão ao clube que o formou. Torcedores do Santos rapidamente repercutiram o vídeo, desejando sorte e enviando mensagens de apoio ao ex jogador.

Alisson se despede e faz declaração ao Santos

O futebol foi minha primeira paixão. Na verdade, é a primeira lembrança que eu tenho da minha infância. Antes da bola, u não lembro de nada. Ela sempre esteve ali. Com 11 anos de idade, o Santos entrou na minha vida e o futebol deixou de ser só um sonho. Virou profissão, virou responsabilidade e virou um propósito.

Estrear como um profissional aos 18 anos com a camisa do Santos Futebol Clube dentro da Vila Belmiro era tudo o que eu sonhava. Mas junto com a estreia veio também a primeira lesão no meu joelho. Ali começou uma batalha silenciosa. Ao longo da minha carreira, foram sete cirúirgias, sete vezes em que eu precisei parar, sete vezes em que me disseram que talvez fosse o fim.

Depois da quarta cirurgia, o diagnóstico médico dizia que era impossível continuar, mas eu continuei porque eu sempre acreditei mais no trabalho do que no medo, mais na fé do que em um diagnóstico e mais um sonho do que na dor.

Eu vivi em momentos que jamais sairão da minha memória. Momentos que só o futebol pode proporcionar. O futebol me deu a chance de mudar a minha realidade e principalmente a realidade da minha família. Sou grato a Deus por cada passo. Sou grato à minha família, que nunca soltou a minha mãol, a todas as pessoas que acreditaram em mim e a todos os clubes que eu defendi.

Ao Santos Futebol Clube minha gratidão eterna. O clube que me abriu as portas, que me formou como atleta, mas, acima de tudo, me formou como um homem. Foram quase 20 anos dedicados a esse clube. Ao torcedor santista, vocês sabem, nos momentos difíceis o apoio de vocês me sustentou.

Hoje, as dores passaram a falar mais alto no corpo, pediu pra parar e pela primeira vez, eu decidi escutar. Algo que minha mente já vinha pedindo algum tempo, mas o coração insistia em ignorar. Não é fácil viver tantas lesões, se provar tantas vezes, se reinventar e se reconstruir. Foram dores físicas e dores que ninguém vive.

Mas eu não encerro essa história com tristeza. Eu encerro, com gratidão, porque eu dei tudo o que eu tinha e o futebol me deu tudo o que podia.

Hoje eu fecho esse ciclo em paz, com orgulho do caminho que percorri com respeito pela minha história. E falando em respeito, essa foi a minha maior conquista, o respeito que as pessoas têm por mim. Este é o fim de um ciclo. Mas, não é uma despedida da vida. É apenas o começo de um novo capítulo. Obrigado futebol. Você foi a minha primeira paixão e será para sempre parte de quem eu sou.