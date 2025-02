Ex-jogador aponta eliminação precoce do Corinthians: ‘Não passa’

O Corinthians faz uma excelente primeira etapa do Campeonato Paulista. Ao todo, o clube já soma 26 pontos e lidera com folga o Grupo A, tendo a classificação para a fase eliminatória garantida. Contudo, o ex-jogador Cicinho, ídolo do São Paulo, ainda apresenta dúvidas referente ao trabalho do técnico Ramón Díaz.

De acordo com o antigo lateral, o clube alvinegro terá uma queda precoce no torneio estadual. Para ele, o Corinthians não irá conseguir se classificar da semifinal do Campeonato Paulista. O motivo seria a necessidade de vencer clássicos.

- O Corinthians não passa da semifinal do Campeonato Paulista, escuta o que eu estou falando. Já vi essa história antes. Excesso de confiança, mas na hora que vê clássico, já dá uma segurada - disse o ex-jogador.

Campeonato Paulista

Até o momento, Corinthians e São Paulo são os principais times do Paulistão já classificados para a próxima fase. Por outro lado, Palmeiras e Santos ainda disputam uma vaga nas quartas de final do torneio. As equipes se encontram respetivamente nos grupos B e D.