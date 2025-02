Alteração em São Paulo x Ponte foi motivada pelo Corinthians; entenda

O São Paulo viu seu confronto contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, sofrer alteração de horário por decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF). Inicialmente marcado para às 21h35 (de Brasília) da próxima quarta-feira (19), o jogo foi antecipado para às 19h30.

A mudança acontece após a definição da transmissão da partida do Corinthians contra o Universidad Central-VEN, pela fase preliminar da Libertadores, que será exibida pela TV Globo às 21h30. Com isso, a Record, responsável pelo Paulistão, evitou o confronto direto com a audiência da emissora concorrente.

A FPF justificou a alteração como um mero "ajuste de tabela" em sua comunicação oficial, mas o fato de o confronto poder ter mais audiência por ser disputado horas antes do rival, foi preponderante para que houvesse a mudança.

Classificado para o mata-mata, o São Paulo segue pressionado. O time está há quatro jogos sem vencer e precisa ganhar da Ponte para poder garantir o primeiro lugar do grupo C. O último triunfo foi no dia 5 de fevereiro, na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol.

A Ponte Preta, por sua vez, ainda busca garantir sua vaga nas quartas de final. Com 19 pontos, a Macaca ocupa a segunda posição do Grupo D, com o Palmeiras logo atrás, somando 17. Na última rodada, a equipe campineira ficou no 0 a 0 contra o Botafogo-SP, atuando em casa.

O Corinthians tem de eliminar o Universidad Central para poder jogar a última fase prévia da Libertadores antes de entrar na fase de grupos do torneio da continental.