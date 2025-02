Globo demite apresentador com 25 anos de canal

A TV Bahia, afiliada da Globo, anunciou a demissão de Thiago Mastroianni, um dos seus mais experientes apresentadores, após 25 anos de dedicação à emissora. Mastroianni, conhecido por seu trabalho no Jornal da Manhã, tem uma carreira marcada por passagens pelo SporTV e Globo Esporte.

Thiago Mastroianni foi apresentador do Globo Esporte Bahia (Foto: Reprodução)

Mastroianni começou sua carreira em comunicação em 1986, aos 18 anos, como locutor na Itaparica FM, em Fortaleza, Ceará. Sua transição para a televisão o destacou por sua competência e versatilidade. Além dele, outros profissionais como Pablo Vasconcelos e Jessica Senra também deixaram a TV Bahia recentemente, sugerindo uma reestruturação na afiliada.

Paralelamente, a Globo demitiu cerca de 30 funcionários do Telecine. Essa medida reflete os desafios do canal pago de filmes, que enfrenta baixa audiência e queda no número de assinantes. Os seis canais do Telecine agora compartilham estrutura com o Multishow, numa tentativa de otimizar recursos.



Essas mudanças ocorrem em um momento de transformação no setor de mídia, com a digitalização e a mudança nos hábitos de consumo de conteúdo desafiando as emissoras tradicionais a se reinventarem.