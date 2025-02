Rodada define Corinthians como mandante em mata-mata do Paulistão

O Corinthians garantiu matematicamente a primeira colocação do Grupo A do Paulistão após o termino a 10ª rodada do torneio estadual. No sábado (15), o clube alvinegro empatou com a Portuguesa por 2 a 2, no Pacaembu.

Iminente chegada de reforço abre concorrência no elenco do Corinthians

Na segunda-feira (17), o Mirassol, segundo colocado no Grupo A, chave do Corinthians, foi derrotado para o Novorizontino por 2 a 1, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no desfecho da rodada pelo torneio estadual.

Segundo o IPG (Índice para Ganhar), o clube alvinegro atingiu 100% de chances de garantir a primeira colocação do Grupo A do Campeonato Paulista. Com isso, o Timão definirá as quartas de final na Neo Química Arena.

O Corinthians lidera a chave com 26 pontos, seguido pelo Mirassol, que soma 16, e pelo Botafogo-SP, com 11 pontos na tabela de classificação do torneio estadual. As equipes disputam a segunda colocação.

O Mirassol está com a mão na vaga. O clube da Série A possui 98,78% de chances de se classificar para as quartas de final do Torneio. O Botafogo-SP corre por fora com probabilidades de 1,22%.

Nas últimas duas rodadas da primeira fase, o Mirassol encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e o Palmeiras em seus domínios, no Maião. O Botafogo-SP tem compromissos contra Palmeiras, no Allianz Parque, e Novorizontino, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Corinthians faz boa campanha no Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Índice para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.