Durante o programa “Arena SBT”, transmitido nas noites de segunda-feira, o comentarista Benjamin Back ou 'Benja', como é conhecido, revelou não gostar do trabalho de Ramón Díaz e Emiliano no Corinthians. Apesar do time estar classificado para as oitava de final do Campeonato Paulista, o jornalista citou que preferiria que o Corinthians fosse treinado por Luís Castro, técnico português com passagem marcante pelo Botafogo em 2023, do que por Ramón Díaz.

O Ramon Dias é um fiasco no Corinthians. Eu trocaria o treinador para o Brasileirão. Como primeira opção eu traria o Luís Castro, e eu sei que vocês vão tirar sarro de mim, mas eu traria o Seedorf. O Ramón Díaz ganhou o que na carreira? - declarou o apresentador.

Técnico do Corinthians, Ramón Díaz, durante jogo com o São Bernardo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O apresentador de 55 anos também atua na CNN, no comando do programa "Domingol com Benja". O comunicador também somou passagens por RedeTV!, Record, Band e Fox Sports. No Youtube, o profissional apresenta o podcast "Benja Me Mucho". O "Canal do Benja" também transmite o Campeonato Paraense, através do Youtube.

Corinthians no mercado

Até o momento, o clube paulista não anunciou nenhum reforço na janela de transferências e teve apenas o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. Vale lembrar que o Corinthians tem até o dia 28 de fevereiro, data do fechamento da janela no Brasil, para registrar novos nomes.