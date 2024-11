Tiago Leifert em live no seu canal pessoal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 11:20 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1 com a Venezuela, nessa quinta-feira (14), no Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Mais uma vez, o time de Dorival ficou abaixo da expectativa dos torcedores. A atuação do Brasil foi alvo de críticas do apresentador Tiago Leifert, que pediu a saída do treinador.

Titular absoluto na Seleção de Dorival, Vinicius Júnior perdeu pênalti contra a Venezuela (Foto: Federico Parra/AFP)

- Eu não consigo ver evolução na Seleção, não vejo nenhuma ideia. Acho que o fato do Vini ter perdido o pênalti ontem ofusca um pouco tudo isso, porque a gente podia ter ganhado o jogo se ele tivesse convertido a cobrança. Eu não tô confiante não, cara. Eu tô muito mais inclinado a trocar de treinador do que ficar com o Dorival. Eu acho ele um excelente treinador, mas às vezes não dá certo, não encaixa. Eu não acho que está funcionando e ele já teve muitas chances... a Copa América, várias datas Fifa, mas não mostrou nada - argumentou Tiago.

Com o resultado, a Seleção de Dorival assume a terceira posição na tabela, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que entra em campo nesta sexta-feira (15), contra a Colômbia. Neste ciclo, a Amarelinha teve uma das piores campanhas do primeiro turno desde que o formato de pontos corridos foi adotado, acumulando apenas 13 pontos em nove jogos

Dorival Júnior durante jogo da Seleção contra a Venezuela (Foto: Rafael Ribeiro)

Como foi o jogo?

Em um primeiro tempo intenso e de domínio absoluto do Brasil, o primeiro gol da partida saiu dos pés Raphinha, mas logo no início da segunda etapa, os venezuelanos empataram o placar com Telasco Segovia.

Próximo compromisso da Seleção de Dorival

Na próxima terça-feira (19) o time encara o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Vanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Venezuela e está suspenso. Os venezuelanos, por sua vez, encaram o Chile, em Santiago.