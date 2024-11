Galvão Bueno critica titular da Seleção Brasileira e manda recado a Dorival

Copiar Link

Responsável pela narração dos jogos da Seleção Brasileira durante décadas, Galvão Bueno criticou o empate da equipe com a Venezuela, na última quinta-feira (14). Nas redes sociais, o locutor cornetou o goleiro Ederson e pediu chances a Bento. O narrador também analisou o desempenho do time de Dorival Jr no estádio Monumental de Maturín.

- Tomou gol com menos de um minuto do segundo tempo, sentiu um pouco. E aí, o Ederson com duas saídas de bola daquele jeito... Bota o Bento para jogar, então. Bota o Bento para jogar, Dorival. O Bento é um avião. Acho que é o momento de experimentar um goleiro novo. O Weverton também está lá, mas está há muito tempo na Seleção - comentou Galvão.

- Foi um horror? Não. Foi bom? Em alguns momentos sim. Foi muito bom? Muito bom em momento nenhum. Mas tem uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. Não é mais aquele tempo em que se discute de quanto iria ser a goleada, mas jogar duas vezes com a Venezuela e não ganhar nenhum? Isso não é papel de Seleção Brasileira - completou o narrador.

O Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de falta de Raphinha. No início do segundo tempo, Segovia deixou tudo igual para os venezuelanos. Com o resultado, a Seleção chegou aos 17 pontos, na 3ª posição, enquanto a Venezuela tem 12, na 7ª.

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Na próxima terça-feira (19) o time encara o Uruguai, às 21h45m (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Vanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Venezuela e está suspenso. Os venezuelanos, por sua vez, encaram o Chile, em Santiago.