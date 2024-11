Como foi o desempenho de jogadores do Botafogo nos jogos da Data Fifa?

Igor Jesus, jogador do Brasil, disputa a bola com Jose Martinez, defensor na Venezuela, em partida pelas Eliminatórias. (Foto: Federico Parra / AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

O primeiro compromisso desta Data Fifa foi concluído para grande parte das seleções sul-americanas nesta quarta-feira (14). O Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela, em Maturín, e o Paraguai venceu a Argentina por 2 a 1, de virada. Nesses duelos, cinco dos seis convocados do Botafogo entraram em campo pelos seus times nacionais: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Gatito Fernández e Thiago Almada.

O principal duelo da noite, entre a Seleção Brasileira e a Venezuela, o trio de ataque titular do Glorioso se enfrentou em partida que terminou melhor para o camisa 10 alvinegro. Apesar de Igor Jesus ter começado como titular, o novo camisa 9 da Amarelinha não estava em uma noite tão iluminada. Mas, isso não quer dizer que não fez uma boa partida. Algumas as principais chances de gol do Brasil na primeira etapa passaram pelos pés do jogador, porém não conseguiu estufar as redes. No primeiro tempo, o atacante chegou a cair no campo e preocupou os torcedores, mas voltou ao jogo em seguida.

Na metade do segundo tempo, Dorival Júnior fez modificações: Igor Jesus saiu para a entrada de Paquetá, enquanto Luiz Henrique entrou no lugar de Savinho. A entrada do camisa 7 do Botafogo mudou o comportamente da equipe, que chegou mais vezes ao gol na reta final da partida. Luiz Henrique participou de jogadas para um pressão brasileira, mas não teve muito tempo para fazer muito. Em uma delas, Paquetá recebeu de Vini, na frente da área, e abriu na direita para Luiz Henrique, que dominou, ajeitou o corpo e tentou de chapa no cantinho, mas a bola desviou no meio do caminho.

O grande destaque dessa partida ficou para Savarino. O venezuelano foi peça fundamental para o resultado, com uma assistência para Segovia, logo aos 40 segundos do segundo tempo. Antes disso, grande parte dos contra-ataques passaram pelos pés do camisa 10, que atuou pelos 90 minutos.

Savarino, jogador da Venezuela, em campo na partida contra o Brasil, pelas Eliminatórias. (Foto: Federico Parra / AFP)

Números de Savarino em 2024 pela Venezuela e Botafogo

⚔️ 58 jogos

⚽ 11 gols

🅰️ 13 assistências

🅿️ 24 participações em gols (!)

⏰ 158 mins p/ participar de gol

🔑 110 passes decisivos (!)

No duelo entre Paraguai e Argentina, os olhos botafoguenses estavam em Gatito Fernández e Thiago Almada. Apesar das expectativas, o meia chegou a deixar o banco de reservas. Por outro lado, o goleiro paraguaio foi um dos principais destaques da equipe, barrando a ofensiva argentina para a virada heróica.

Nesta sexta-feira (15), o zagueiro Bastos entra em campo pela seleção angolana contra Gana, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa Africana das Nações, e faz seu último jogo pela equipe nacional na segunda-feira, dia 18.

O desempenho dos atletas convocados nesta Data Fifa pode influenciar diretamente nos planos do Botafogo para a partida contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Glorioso entra em campo apenas um dia após o último duelo das seleções, no dia 19. Por isso, Artur Jorge pode optar por poupar alguns titulares devido ao desgaste físico.

O duelo será um 'ensaio' do que as equipes podem esperar na final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas, pelo campeonato nacional, a partida pode simbolizar um passo importante para o título antecipado do Glorioso. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília).