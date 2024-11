Dorival convoca substitutos de Arana e Vanderson na Seleção Brasileira

Dorival Júnior durante convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 11:00 • Maturín (VEN)

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira (15), os laterais Dodô, da Fiorentina, e Alex Telles, do Botafogo, para o próximo jogo da Seleção Brasileira, contra o Uruguai, na próxima terça (19), às 21h45 (de Brasília), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os defensores vão substituir, respectivamente, Vanderson, suspenso pelo segundo cartão amarelo, e Arana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino em Belém no início da semana. Os dois atletas se apresentam nesta sexta em Salvador. Pela manhã, a delegação desembarcou na capital baiana.

No primeiro compromisso desta Data Fifa, o Brasil dominou grande parte da partida, mas ficou no empate por 1 a 1 com a Venezuela, em jogo válido pela 11ª rodada, no Monumental de Maturín. Raphinha abriu o placar no primeiro tempo com gol de falta, mas os venezuelanos deixaram tudo igual logo no início da etapa final.

Com o resultado, a seleção Canarinho assume a terceira posição na tabela, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que entra em campo nesta sexta-feira (15), contra a Colômbia.

Quem é Dodô, lateral convocado para Seleção Brasileira?

O lateral-direito Dodô foi revelado pelo Coritiba em 2016, clube o qual passou duas temporadas, até se transferir para o futebol europeu. Entre 2018 e 2022, o jogador de 25 anos esteve no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sendo emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, na sua primeira temporada.

Desde a temporada de 2022/23, o brasileiro atua na Fiorentina, onde acumula 80 partidas. Pela Viola, sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado anterior, que comprometeu parte da última temporada.