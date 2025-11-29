Ex-Flamengo e Palmeiras, Paulo Nunes crava favorito na final da Libertadores

Falta pouco, torcedor! Lutando pelo tetracampeonato da Libertadores, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. De olho nessa grande decisão, o comentarista e ex-jogador Paulo Nunes cravou o favorito para a partida.

Durante a transmissão ao vivo para o "Globo Esporte", no Rio de Janeiro, Paulo Nunes destacou que o Flamengo chega mais preparado para a final contra o Palmeiras. O ex-jogador reforçou que tudo pode acontecer, por se tratar de uma final com jogo único, mas reforçou que a equipe rubro-negra é favorita na busca pelo tetra.

- O Flamengo chega melhor para esse jogo, é óbvio, é um jogo só, tudo pode acontecer, mas o Flamengo tem time e é favorito para o jogo - disse Paulo Nunes.

Paulo Nunes fala sobre a situação de Léo Ortiz antes de Palmeiras x Flamengo

No último dia 19 de outubro, Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito, contra o próprio Palmeiras. Desde então, atuou no sacrifício por 90 minutos contra o Racing e acabou sofrendo uma piora. Desde então, o zagueiro não atuou mais e Danilo assumiu a titularidade ao lado de Léo Pereira.

O clube fez uma força-tarefa para recuperar o jogador, que está liberado para atuar na grande final. Segundo Paulo Nunes, a escolha por Léo Ortiz entre os titulares pode ser um risco para o Flamengo. No entanto, destacou ainda que o técnico Filipe Luís sabe exatamente o que o zagueiro pode entregar nesta partida.

- Esse é o problema, ele precisa estar bem fisicamente e só vai descobrir isso dentro de campo. Então pode ser um risco, eu se sou o Filipe Luís vou com o Danilo, que já vem jogando com o Léo Pereira. Se precisar do Léo Ortiz, pode colocar ele depois. Agora, o Filipe Luís sabe muito e tem certeza daquilo que o Léo Ortiz consegue entregar nesse jogo - finalizou o ex-jogador.

