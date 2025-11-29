menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Palmeiras ou Flamengo? Neto aponta favorito para a final da Libertadores

Rivais se reencontram na grande decisão neste sábado (29)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
11:56
Atualizado há 0 minutos
Craque Neto avaliou a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução Band)
imagem cameraCraque Neto avaliou o favoristismo entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores (Foto: Reprodução Band)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O grande dia chegou! Em busca do tetracampeonato da Libertadores, Palmeiras e Flamengo começam a definir seu destino na competição mais importante do continente a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú. De olho na decisão, o comentarista Craque Neto apostou em um favorito para a final.

continua após a publicidade

➡️Rizek revela ansiedade para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Enquanto debatia o favoritismo entre os rivais brasileiros, Neto destacou que Palmeiras e Flamengo têm totais condições de conquistar a América. No entanto, apostando em uma das equipes, o apresentador reforçou que a equipe rubro-negra pode se sobressair na parte tática e garantir o tetracampeonato da Libertadores.

- Vai dar Flamengo. Eu enxergo que o Palmeiras pode ganhar e o Flamengo também, mas a tendência é que o Flamengo se destaque taticamente e tecnicamente. Só que o Palmeiras de Abel Ferreira, o que vai correr e vai estar determinado no jogo, vocês não tem ideia - comentou o ex-jogador e apresentador do programa "Os Donos da Bola".

continua após a publicidade

Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, os torcedores não param de chegar na capital peruana para acompanhar a partida. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

➡️Palmeiras x Flamengo: colunistas do Lance! projetam final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo voltam a decidir a Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Perú. O confronto entre as equipes é uma reedição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores de 2025 (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores de 2025 (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias