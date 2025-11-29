Palmeiras ou Flamengo? Neto aponta favorito para a final da Libertadores

O grande dia chegou! Em busca do tetracampeonato da Libertadores, Palmeiras e Flamengo começam a definir seu destino na competição mais importante do continente a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú. De olho na decisão, o comentarista Craque Neto apostou em um favorito para a final.

Enquanto debatia o favoritismo entre os rivais brasileiros, Neto destacou que Palmeiras e Flamengo têm totais condições de conquistar a América. No entanto, apostando em uma das equipes, o apresentador reforçou que a equipe rubro-negra pode se sobressair na parte tática e garantir o tetracampeonato da Libertadores.

- Vai dar Flamengo. Eu enxergo que o Palmeiras pode ganhar e o Flamengo também, mas a tendência é que o Flamengo se destaque taticamente e tecnicamente. Só que o Palmeiras de Abel Ferreira, o que vai correr e vai estar determinado no jogo, vocês não tem ideia - comentou o ex-jogador e apresentador do programa "Os Donos da Bola".

Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, os torcedores não param de chegar na capital peruana para acompanhar a partida. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

Palmeiras e Flamengo voltam a decidir a Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Perú. O confronto entre as equipes é uma reedição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

