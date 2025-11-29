Zé Roberto vê Palmeiras à frente do Flamengo e revela diferencial de Abel

LIMA (PER) - Um dos primeiros pilares da reformulação do Palmeiras na metade da década passada, Zé Roberto chegou ao clube em um momento de transição, quando a diretoria ajustava as finanças e o time buscava retomar o protagonismo no cenário nacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Para o ex-jogador, a organização implantada pela nova gestão, então liderada pelo presidente Paulo Nobre, foi fundamental para a construção de um projeto esportivo de médio prazo. A partir dali, o Palmeiras voltou a conquistar títulos, a disputar todas as edições da Libertadores e, atualmente, briga pelo terceiro título da competição sob o comando de Abel Ferreira, a quem Zé Roberto considera o principal trunfo do atual elenco alviverde.

➡️Abel crava permanência no Palmeiras: 'Minha palavra vale mais que assinatura'

- São as duas melhores equipes do Brasil, chegaram até a final com todos os méritos. Essa final será decidida em detalhes. Quando você fala em mental, precisa de um treinador que não fale só de táticas, mas que também lide com a gestão de pessoas. O Abel (Ferreira) é quem mais tem isso, consegue ajudar os atletas em momentos de pressão. Acho que o Palmeiras é que chega melhor preparado, tanto mental quanto fisicamente. Vai vencer que errar menos. Vai dar 2 a 1 para o Palmeiras. No tempo normal, para sofrer menos - afirmou, em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

Zé Roberto em entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Vitor Palhares)

+ Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Depois de um longo período no futebol europeu, onde se destacou principalmente na Alemanha, Zé Roberto recebeu um contato do departamento de futebol do Palmeiras. Após a conversa, ele viajou ao Brasil e deixou a Academia de Futebol já confirmado como novo reforço do Verdão.

- Quando eu falei com a diretoria estava na Alemanha ainda, antecipei minha passagem e cheguei ao CT para conversar. Conhecia Paulo Nobre e não tinha dúvidas que o Palmeiras teria sucesso, ainda naquela temporada (2015). Clube mudou a mentalidade e colheu os frutos - completou.

continua após a publicidade

Apesar de ter defendido as cores do Flamengo por um curto período, Zé Roberto não esconde a torcida pelo Palmeiras, clube no qual encerrou sua trajetória como profissional. Ao todo, foram 128 jogos, 10 gols marcados e 10 assistências distribuídas.

Que horas é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Todas as informações da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no Lance!

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta