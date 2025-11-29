Ex-jogador do Flamengo faz promessa inusitada em caso de título contra o Palmeiras

De olho na grande decisão da Libertadores, o ex-lateral Leonardo Moura fez uma promessa inusitada caso o Flamengo conquiste o tetracampeonato da Libertadores, contra o Palmeiras, neste sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Em parceria com a ESPN e o Disney +, Léo Moura revelou que vai vestir a camisa rubro-negra para torcer pelo tetra da Libertadores e em caso de conquista, voltará a usar o moicano que marcou época durante sua passagem pelo Flamengo. Confira abaixo.

- Fala, Nação! Estou aqui para dizer que vou vestir nosso manto sagrado para torcer pro nosso Mengão na final da Libertadores nesse sábado. Essa final promete demais e vamos buscar o tetra inédito. Por falar em prometer, decidi embarcar na onda das promessas que a ESPN e o Disney+ lançaram e deixar minha promessa aqui, em primeira mão. Pode anotar, se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu prometo voltar a usar o moicano tão famoso, que fez muito sucesso na minha época de jogador. Até porque se vocês repararem a logo da Libertadores nada mais é do que um moicano dourado. Então, em homenagem a Glória Eterna, a esse tetra inédito, vou voltar com o moicano - comentou Léo Moura, ex-jogador do Flamengo.

Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, os torcedores de Flamengo e Palmeiras não param de chegar na capital peruana para acompanhar a partida. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

Palmeiras e Flamengo voltam a decidir a Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Perú. O confronto entre as equipes é uma reedição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

