Ex-Corinthians e Flamengo é acusado de invasão a domicílio e ameaça contra a ex-esposa

Com passagens por Corinthians e Flamengo, o ex-volante Cristian foi acusado de invasão a domicílio e ameaça pelo fim do relacionamento com sua ex-esposa. Apesar de ainda estarem casados no papel, o casal não está junto desde 2023. Após o ocorrido, a ex-companheira pediu medida protetiva, recurso oferecido pela polícia para mulheres em situação de violência doméstica. O Lance! entrou em contato com o ex-jogador, mas não obteve retorno até o momento.

continua após a publicidade

➡️Corinthians resolve pendência na CBF e avança contra transfer ban da Fifa

Na noite da última quarta-feira (7), a ex-companheira registrou um boletim de ocorrência pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Caetano do Sul, acusando Cristian de ter invadido e vasculhado o apartamento que pertencia ao casal. Além disso, a ex-mulher também alega que o ex-jogador teria trocado a fechadura para que ela e os filhos não entrassem mais no local.

De acordo com o BO, a ex-esposa de Cristian afirma que vem recebendo diversas ameaças por estar supostamente em um novo relacionamento. Segundo ela, a ação aconteceu durante a viagem com os filhos para Santa Catarina, onde passou a virada do ano.

continua após a publicidade

Na versão registrada para a polícia, a antiga esposa alega que o ex-jogador teria invadido o apartamento para buscar provas sobre o possível novo relacionamento e impedir que ela e os filhos voltassem a morar no local ao retornarem da viagem.

➡️Entenda planejamento do Flamengo para o Campeonato Carioca

Cristian acumula passagens por Corinthians e Flamengo

Cristian Baroni atuou como volante e construiu carreira em grandes clubes do futebol brasileiro. Revelado pelo Paulista, de Jundiaí, o ex-jogador criou uma grande identificação com o Corinthians, onde conquistou um Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Paulistão. Ao todo, foram 10 gols marcados em 100 partidas pelo Timão.

continua após a publicidade

➡️Flamengo oficializa empréstimo de Matías Viña ao River Plate

No Brasil, Cristian também atuou por Flamengo e Grêmio, além de ter jogado por cinco temporadas na Turquia, onde também é ídolo do Fenerbahçe. Aposentado do futebol profissional desde 2021, o ex-meio-campista estava atuando em campeonatos de várzea, no interior de São Paulo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas