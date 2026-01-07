Corinthians resolve pendência na CBF e avança contra transfer ban da Fifa

A CBF derrubou o transfer ban imposto ao Corinthians pelo atraso no pagamento das duas primeiras parcelas do acordo celebrado no CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas). O órgão apontou uma mudança de postura do clube alvinegro.

A diretoria antecipou o pagamento da terceira parcela, que tinha vencimento para o dia 17. A estratégia foi demonstrar uma boa-fé com a instituição e derrubar o transfer ban que vigorava desde outubro do último ano.

O Corinthians trabalha para voltar a se movimentar no mercado de transferências. Paralelamente, o clube alvinegro avançou nas negociações para quitar a dívida com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, que gerou um transfer ban da Fifa em vigor desde agosto.

Após muitas negociações, o clube mexicano abriu mão de parte dos juros da dívida e o Corinthians irá pagar R$ 33,4 milhões para quitar a pendência à vista. A tendência é que o acordo seja sacramentado ainda nesta semana.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians; clube alvinegro se mobiliza para derrubar transfer ban (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Mobilização no mercado de transferências

A diretoria alvinegra atua nos bastidores para realizar contratações ainda nesta janela de transferências. Na última temporada, Dorival Júnior pediu quatro reforços mas chegou apenas um: o atacante Vitinho, em agosto.

Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, atua nas negociações alvinegras. O Corinthians mantém conversas com Gabriel Paulista, que rescindiu com o Besikitas, da Turquia. O zagueiro de 35 anos pode ser o primeiro reforço. A pedido de Dorival Júnior, a diretoria também sondou Alisson, volante do São Paulo.