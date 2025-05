Durante participação no 'Charla Podcast', Alexandre Gallo, ex-auxiliar da Seleção Brasileira e atual CEO do Botafogo-PB, revelou detalhes sobre como chegaram a escalação para enfrentar a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, dentro do Mineirão, que terminou com uma sonora goleada de 7 a 1 aplicada pelos europeus.

- Dividi com o Roque Júnior na comissão técnica também essa leitura de todos os jogos da Copa do Mundo de 2014. E eu que fiz a Alemanha. Acompanhei em todos os jogos, inclusive o último contra a Argelia lá em Porto Alegre, que foi duro pra eles. A Argélia quase ganhou o jogo, foi uma loucura. A grande força da Alemanha foi o meio campo com Schweinsteiger, Khedira e Kroos. Se você deixasse esse meio campo jogar, não tinha melhor na Copa, nem o nosso - iniciou.

Lesionado na fase anterior, contra a Colômbia, Neymar não atuou no duelo contra a Alemanha. De acordo com Alexandre Gallo, o jogo seria completamente diferente caso o camisa 10 estivesse em campo.

- Sentindo essa debilidade no meio campo nosso de não ter o Neymar, de não ter a confusão que seria um Neymar para eles, e eles jogarem um pouquinho mais atrás como seria, a minha ideia na época foi que a gente tirasse o Fred, e jogasse com quatro homens no meio campo, o Oscar e o William seriam os dois meias atacantes porque jogavam assim no Chelsea. Pra matar a força da Alemanha e levar esse jogo para um segundo tempo.

De acordou com o ex-auxiliar, a ideia era 'sobreviver' durante a primeira etapa e tentar 'matar' o jogo no segundo tempo, com o apoio dos torcedores presentes no Mineirão.

- O que acontece quando você joga em casa uma Copa do Mundo, né? A gente estudou muito e viu muito nisso aí, a torcida faz um jogador a mais acontecer. Mantendo a Alemanha num 0 a 0, saindo na frente, jogasse a torcida pra cima deles no segundo seria fatal e essa foi a ideia. Eu apresentei isso pra ele, inclusive, o Roque Júnior falou a mesma coisa. A definição foi do Felipão como tinha que ser, ele é um super vencedor, uma grande pessoa, um grande cara e as escolhas de um cara experiente, campeão do mundo tinha que deixar pra ele. Infelizmente aconteceu um desastre. Não pode um time ir nove vezes na sua área e fazer sete gols. Isso aí foi determinante - finalizou Alexandre Gallo.

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014

No dia 8 de julho de 2014, a Seleção Brasileira sofreu a maior derrota de sua história no futebol: 7 a 1 contra a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo. A partida foi realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, e chocou torcedores do mundo inteiro. Em apenas apenas seis minutos, o placar já marcava 4 a 0 para os visitantes. Thomas Müller, Miroslav Klose, Kroos (duas vezes), Khedira e Schürrle (duas vezes) marcaram os gols alemães. Oscar fez o único gol brasileiro no fim da partida. O resultado virou símbolo de humilhação nacional e ficou conhecido como o "Mineiraço". Até hoje, é lembrado como um dos jogos mais tristes da história do futebol brasileiro.

