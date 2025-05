Eleito presidente da CBF, Samir Xaud já revelou time do coração

Samir Xaud foi eleito neste domingo (25) o novo presidente da CBF. Junto com os oito vice-presidentes eleitos, ele já assume o mandato que se estenderá até abril de 2029. Nascido em Boa Vista, em Roraima, o mandatário revelou, em 2024, durante participação no podcast “Podfalar”, torcer pelo São Paulo. No momento em que a live estava ocorrendo, o Tricolor Paulista estava enfrentando o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

- O São Paulo venceu de virada, p****! Toca no Calleri que é gol! - comemorou Samir Xaud ao fim do jogo.

Amigo do novo presidente da CBF, o apresentador do podcast revelou que esteve ao lado de Samir no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2023, entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, que terminou com o time paulista campeão pela primeira vez na história e bastante comemorado pelo novo mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro.

Quem é Samir Xaud?

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, foi eleito presidente da CBF neste domingo (25). Médico infectologista e especialista em medicina esportiva, Samir também é empresário e dirigente esportivo. Foi eleito, no início de 2024, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), em um processo que marcaria uma transição histórica, mas que não acontecerá.

Os vices eleitos na chapa de Samir Xaud são Ednailson Rozenha (presidente da Federação Amazonense), Fernando Sarney (que é vice a CBF desde 2003), Flávio Zveiter (ex-presidente do STJD), Gustavo Dias Henrique (ex-diretor de Relações Institucionais da CBF), José Vanildo (presidente da Federação Norte-rio-grandense), Michelle Ramalho (presidente da Federação Paraibana), Ricardo Paul (presidente da Federação Paraense) e Rubens Angelotti (presidente da Federação Catarinense).

Presidente terá primeira missão nesta segunda-feira

Ao lado de Samir Xaud, Carlo Ancelotti divulgará a lista de 23 convocados para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). A estreia do italiano será no dia 5 de junho, diante do Equador, em Guayaquil. Já no dia 10, a Amarelinha enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

