Pato relembra bastidores de cavadinha que eliminou o Corinthians: 'Passei a semana'

O atacante Alexandre Pato, de 36 anos, participou do Bolívia Talk Show, do Desimpedidos, e relembrou sua trajetória por clubes brasileiros. Afastado dos gramados desde 2023, o jogador destacou o carinho especial que mantém por São Paulo e Corinthians. Pato também brincou sobre a possibilidade de o filho escolher uma dessas torcidas no futuro.

continua após a publicidade

Durante a entrevista, o atacante organizou os times de sua carreira em uma dinâmica. O São Paulo ficou no topo da lista. Pato defendeu o clube do Morumbi em três passagens diferentes. Foram 143 partidas disputadas e 49 gols marcados.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- São Paulo, amo. Posso falar que amo mais que tudo porque foi um time que me acolheu muito. Tenho um carinho muito especial pelo torcedor - afirmou o jogador, que revelou tentar influenciar o filho a torcer pelo clube.

continua após a publicidade

- A primeira camisa que comprei foi do Milan. Estou esperando o São Paulo me mandar uma até agora (risos). Se for de time do Brasil, é São Paulo, claro. Hoje ele não entende muito, mas todo jogo que passa na TV eu falo que foi gol do São Paulo - brincou.

Pato também expressou reconhecimento ao Corinthians. O clube o contratou em 2013 vindo do Milan. O atacante destacou que o Timão foi importante em um período complicado de sua trajetória profissional.

continua após a publicidade

- O Corinthians apostou em mim quando eu precisava muito. Me recuperou, os profissionais foram maravilhosos e eu voltei a jogar bem. Fiz gols, fui campeão. Tenho muito carinho pelo Corinthians - disse.

A passagem pelo clube alvinegro ficou marcada por um lance específico. Pato perdeu um pênalti contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil de 2013. Na cobrança, tentou uma cavadinha. O goleiro Dida defendeu a bola. O episódio tornou-se um dos mais lembrados de sua carreira. Contribuiu para sua saída do clube. Posteriormente houve troca com Jadson para o São Paulo.

- Passei a semana batendo pênalti de cavadinha nos treinos e zoando os caras. Na hora fiz a mesma escolha. Hoje, entendendo mais o jogo, talvez chutasse forte. Foi um erro. Logo depois que errei, chorei muito. Acho que comecei a andar até com segurança depois daquele pênalti - disse, em tom bem-humorado.

🤑 Aposte em jogos do Botafogo no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Apesar do episódio do pênalti, o atacante afirmou manter o Corinthians com carinho. Ao ser questionado se permitiria que o filho torcesse para algum rival, respondeu de forma descontraída:

- Ele pode escolher. Mas se for corintiano, talvez vá sozinho ao estádio. No Palmeiras acho que dá para eu ir junto - encerrou.