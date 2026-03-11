Globo promove 'dança das cadeiras' entre ex-jogadores no Sportv; veja

O canal SporTV promoveu uma movimentação que promete renovar o fôlego da grade noturna. O ex-meia Alex Meschini, ídolo do Corinthians e Internacional, sendo peça fundamental do programa "Troca de Passes" desde 2023, deixa a bancada fixa da atração, sendo substituído pelo ex-lateral Ramon Motta.

Reconhecido pela visão tática apurada e leitura de jogo, Alex agora assume o desafio das transmissões ao vivo. A ideia é levar toda experiência técnica diretamente para as cabines, comentando as partidas. A informação da troca foi noticiada pelo jornal "O Globo".

Para preencher a lacuna deixada pelo ídolo colorado, a emissora escalou o Ramon Motta. Com estreia prevista para o próximo sábado (14), Ramon se junta a Felipe Diniz e Carlos Eduardo Mansur. O novo integrante já é um rosto conhecido do público, mas agora ganha o status de titular fixo, trazendo um estilo mais dinâmico e comunicativo para o debate pós-jogo.

Ramon Motta será o substituto do Alex Meschini na bancada do 'Troca de passes' (Foto: Reprodução).

Quem é Alex Meschini?

O ex-meia de 41 anos começou a carreira no Guarani, mas despontou no Inter. No Colorado, ele esteve no elenco que conquistou a Libertadores e o Mundial em 2006.

Alex atuou no futebol russo e voltou ao Brasil para defender o Corinthians. Ele se sagrou campeão brasileiro (2011) e da Libertadores (2012) pelo Alvinegro paulista, antes de ir jogar no Qatar.

O ex-jogador se aposentou em 2017 após sua segunda passagem pelo Inter. Ao todo, foram 500 jogos e 118 gols marcados na carreira, de acordo com dados da plataforma especializada O Gol.

Ele voltou ao Corinthians em 2021 para trabalhar na gestão. Alex foi contratado para ser coordenador da base e depois virou auxiliar, função que desempenhou até o início de 2023, quando deixou de trabalhar no clube após a efetivação de Fernando Lázaro.

