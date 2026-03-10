Liverpool perde novamente para Galatasaray e se aproxima de nova frustração na Champions

Assim como na fase de liga, o Liverpool foi derrotado novamente para o Galatasaray por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, nesta terça-feira (10). Com isso, os turcos conseguem uma classificação às quartas de final da competição com apenas um empate em Anfield, na próxima semana.

Por outro lado, o Liverpool se aproxima de uma nova frustração na Champions League após a precoce eliminação nas oitavas de final na temporada passada. Na época, os Reds eram favoritos contra o PSG, principalmente após a vitória por 1 a 0 no Parque dos Príncipes. No entanto, os ingleses foram derrotados pelo mesmo placar em Anfield e desclassificados na disputa por pênaltis.

Embora o Galatasaray tenha 100% de aproveitamento diante do Liverpool após dois confrontos na temporada, os Reds seguem favoritos. No entanto, Arne Slot precisa encontrar soluções para furar a defesa turca, uma vez que o clube inglês não balançou as redes do adversário em nenhuma das ocasiões.

Liverpool melhora, mas ainda não faz o suficiente para vencer

Na derrota da fase de liga, o Liverpool pouco ameaçou o Galatasaray, tendo finalizado apenas oito vezes, sendo duas na direção do gol defendido adversário. E os Reds melhoraram, chegaram com mais perigo, mas ainda assim não fizeram o suficiente para mudar o resultado.

Nesta terça-feira (10), o Liverpool finalizou 15 vezes, sendo seis na direção da meta de Ugurcan Cakir. E os ingleses ainda tiveram um gol anulado no segundo tempo após uma cobrança de escanteio por conta de um toque de mão de Konaté na bola antes dela morrer no fundo das redes.

No entanto, Ekitike desperdiçou uma grande chance cara a cara com Cakir, assim como no jogo de fase de liga. E esses erros são chaves na construção da história do resultado em favor do Galatasaray, que busca derrubar o segundo gigante europeu da Champions League.

Semana decisiva na Inglaterra

Derrotado na última rodada da Premier League para o lanterna Wolverhampton, o Liverpool tem um jogo decisivo contra o Tottenham para as pretensões do clube na próxima temporada. Atualmente, os Reds ocupam apenas a 6ª colocação do Campeonato Inglês e não podem se dar ao luxo de poupar peças visando o duelo de volta contra o Galatasaray.

Pressionado, o Liverpool busca evitar ampliar uma crise em uma temporada que assume tons frustrantes antes mesmo de seu fim.

