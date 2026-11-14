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Atuação de Raphinha em Brasil x Japão vira assunto: 'Não dá'

Atacante erra jogadas, pede para sair e gera críticas durante amistoso

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 09:10
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, veste a camisa 10 diante da Austrália
Raphinha encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas no amistoso contra o Japão (Foto: Saeed Khan / AFP)

A atuação de Raphinha no confronto entre Brasil e Japão, neste sábado (14), virou assunto nas redes sociais. O atacante do Barcelona teve dificuldades durante a partida, acumulou erros de passes e perdas de posse de bola e pediu para ser substituído aos 26 minutos do segundo tempo. O desempenho abaixo do esperado chamou a atenção, especialmente pelo contraste com a grande fase vivida pelo brasileiro no futebol espanhol.

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Raphinha, atacante da seleção brasileira, em coletiva de imprensa antes de Brasil x Japão.
Raphinha teve atuação discreta pela Seleção Brasileira diante do Japão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Com 19 gols e três assistências na temporada pelo Barcelona, Raphinha chegou à Seleção Brasileira cercado de expectativas, mas não conseguiu repetir o protagonismo apresentado no clube catalão. Durante o amistoso, o camisa da Seleção encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas e desperdiçou oportunidades de dar sequência aos ataques.

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