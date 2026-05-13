Antes da convocação, Tiago Leifert questiona tratamento com Neymar: 'Absurdo'
Comentarista deu a opinião em evento do SBT
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Na tarde da última terça-feira (12), na coletiva de lançamento da equipe do SBT para a Copa do Mundo 2026, Tiago Leifert deu a sua opinião sobre o tema que tem dominado os debates esportivos: a convocação de Neymar. O comentarista afirmou que a discussão sobre a ida do craque para o Mundial não existiria em outros países.
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De acordo com o comunicador, o camisa 10 do Santos deveria ser convocado por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18). Veja a fala completa de Tiago:
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— Eu acho que ele tem que ser convocado. Eu, como torcedor, gostaria de ver o Neymar na Copa mais uma vez. E acho que a discussão sobre se ele deve ou não ser convocado, na minha cabeça, é completamente absurda e ela não existiria em outros países. Acho que é uma coisa muito nossa aqui, a gente questionar o Neymar até hoje e tratar o Neymar como a gente trata aqui no Brasil. Acho um absurdo o que fazem com o Neymar e, para mim, ele tem que ser convocado na segunda-feira — afirmou.
Ancelotti sinaliza convocação de Neymar: 'Melhorou muito'
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, se pronunciou nesta terça-feira (12) sobre a fase atual de Neymar e as insistências em relação à convocação do jogador para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à agência Reuters, o treinador italiano avaliou a evolução física do atleta nas últimas semanas e comentou sobre a responsabilidade de fechar a lista final que será anunciada na próxima segunda-feira (18), no Rio de Janeiro.
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Ancelotti minimizou a pressão de fora e os conselhos públicos de outros jogadores da Seleção, que, recentemente, defenderam o camisa 10 na Copa do Mundo. O comandante disse achar normal que os jogadores se manifestem e ressaltou a boa convivência de Neymar nos bastidores da seleção.
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— Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos — disse o treinador.
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