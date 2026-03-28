Ex-Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Vagner Love encerra carreira em partida emocionante
Atacante aposentou as chuteiras após uma carreira marcante
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Após passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras e Corinthians, o atacante Vagner Love se aposentou oficialmente dos gramados neste sábado. O último jogo do atacante foi com a camisa do Retrô, em confronto contra o Ceará pela Copa do Nordeste.
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Na despedida, Vagner Love foi decisivo ao marcar o último gol da vitória por 3 a 1, já nos acréscimos, tornando o momento ainda mais simbólico. Veja o gol abaixo. A saída de campo foi marcada por homenagens de companheiros de equipe e também de adversários, em reconhecimento à trajetória construída ao longo de sua carreira.
Homenagens nas arquibancadas
Enquanto se preparava para entrar em campo, duas cenas chamaram a atenção no estádio. Uma delas foi a presença de dois bandeirões em homenagem ao atacante, com a frase "O último capítulo". Além disso, a mãe do jogador marcou presença com uma camisa personalizada, estampada com momentos marcantes da carreira do filho, peça que também foi usada por outros torcedores nas arquibancadas.
As homenagens não pararam por aí. No vestiário, Vagner Love recebeu a braçadeira de capitão, em um gesto que simboliza sua importância para a equipe e a carreira construída no futebol.
Já no momento em que entrou no gramado, o atacante passou por um corredor formado por companheiros de equipe e também por adversários, em mais uma homenagem à sua trajetória.
Em seguida, Love recebeu uma camisa personalizada, além de um quadro do Retrô.
Ainda no ônibus a caminho do Estádio dos Aflitos, o atacante de 41 anos revelou estar ansioso pelo momento da despedida, mas tranquilo quanto à forma como encerraria sua carreira.
— A ansiedade está começando a aumentar. Quanto mais o jogo se aproxima, mais ela cresce, mas está tudo muito tranquilo. Quando eu entrar em campo, preciso manter a calma, executar bem as ações e ajudar meus companheiros. É uma despedida muito tranquila como atleta de futebol. Tenho certeza de que o dia já está sendo especial. Quando o jogo terminar, será ainda mais — disse em entrevista ao "ge".
Vagner Love encerra carreira com gol decisivo nos acréscimos
No primeiro tempo, Vagner Love teve uma atuação discreta, enquanto o Retrô enfrentava dificuldades em campo. Fernandinho abriu o placar para a equipe, que depois sofreu o empate.
No segundo tempo, o Retrô conseguiu buscar a vitória. Radsley marcou o segundo gol da equipe, mas o momento mais especial ficou para o fim da partida. Aos 49 minutos, Vagner Love, com extrema categoria, marcou o terceiro gol, garantindo a vitória e encerrando sua carreira de forma memorável.
Últimas palavras de Love como jogador
Após a partida, Vagner Love elogiou e agradeceu ao Retrô por lhe proporcionar a oportunidade de encerrar a carreira da forma que sempre imaginou.
— Deus é maravilhoso demais. Terminar assim, aqui no Retrô, com esses jogadores, esses funcionários, essa comissão técnica… Deus foi maravilhoso comigo por me permitir encerrar minha carreira neste lugar — disse Love.
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