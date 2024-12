John Textor se mostra otimista com grupo do Botafogo: ‘Times que nós queríamos’

O Botafogo conheceu, nesta quinta-feira (5), os seus primeiros adversários no Mundial de Clubes 2025. Em sorteio em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Glorioso, integra o Grupo B, e terá o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA) pela frente. Representante do clube brasileiro no sorteio, John Textor revelou otimisto com a definição do confrontos.

continua após a publicidade

▶️ Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Botafogo

▶️ Botafogo é campeão em oito dos nove cenários possíveis na última rodada; veja

– Enfrentaremos os times que nós queríamos,. Se você olhar para os times do grupo A, pelas regras do sorteio, não iríamos jogar contra outros brasileiros ou times da Conmebol. Então, entre Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid, nós queríamos enfrentar o PSG. Nós os conhecemos, temos uma irmandade entre os clubes. Sabemos que dos jogadores que estão no Brasil vão para o Lyon em algum momento. É uma grande oportunidade, o PSG é uma equipe ótima. Quase todo ano são coroados campeões da França. Foi um ótimo sorteio.

Além do Botafogo, John Textor também é dono do Lyon, rival do PSG, na França. O americano analisou os confrontos da fase de grupo e comemorou 'conhecer' os adversários.

continua após a publicidade

– A gente também é muito amigo dos donos do Atlético de Madrid. Temos projetos juntos dentro e fora do futebol. É animador estar envolvido com investidores que você conhece. Até mesmo o Seattle Sounders. Acabamos de vender nosso (grupo Eagle) time feminino para os donos do Seattle, então o dono do Seattle é um grande amigo meu.

A competição acontece nos Estados Unidos, entre junho e julho, verão no território americano. O empresário falou sobre se sentir 'em casa' durante o torneio.

continua após a publicidade

– Vamos fazer o jogo inicial, não é? Os outros dois serão em Los Angeles, de Seattle para LA não é problema. Conheço muito bem aquela região, cresci em Santa Bárbara. Não sei se os jogadores estarão tão animados quanto eu, mas eles vão amar a costa Oeste.

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (5), antes do sorteio dos grupos do torneio, Luis Henrique, técnico do PSG, afirmou que o Paris teria como adversário o "melhor clube brasileiro do momento". O dono do Botafogo reagiu com bom humor ao saber da 'profecia'.

– Eu vi (que o Luis Henrique) previu que nós nos enfrentaríamos. Eu confio e amo todo mundo que se chama "Luis Enrique", assim como o jogador do nosso time. Eu vi, achei que foi muito divertido. Foi profético. Vi o vídeo antes e foi ótimo. Ele é um ótimo homem e grande técnico. E eu acho que o Botafogo vai tentar chocar algumas pessoas. Não somos azarões, estamos aqui para ganhar jogos. Acho que somos o melhor time da América do Sul e vamos enfrentar grandes equipes da Europa. Eles jogam bom futebol e nós também. Não pensem que enfrentarão um time inofensivo do pote 3, porque vamos competir.

Sobre o prêmio da Libertadores

– Vamos pegar todo o prêmio em dinheiro e levar para o Rio de Janeiro (risos). Brincadeira, não pensamos sobre a premiação ainda. Mais que tudo, estamos jogando nos Estados Unidos, contra os melhores clubes do mundo, logo antes da Copa do Mundo vir para cá. Então, é uma grande oportunidade para clube mais tradicional do Brasil. Era isso que queríamos.

Sobre o interesse de clubes em Artur Jorge e possíveis saídas de Almada e Luiz Henrique

– O Artur Jorge tem um contrato de dois anos. A última vez que eu chequei, ele está se divertindo muito, dançando, cantando e levantando troféus. Ele receberá ofertas, mas eu acho que é ótimo sinal para o Botafogo. O mundo está nos vendo. Se jogamos bem, todos querem contratar nossos jogadores. O sucesso traz esse tipo de coisa. Então temos que fazer o nosso melhor para apoiar o "jeito Botafogo" e continuar ganhando títulos. Qualquer técnico, qualquer jogador, caso saiam, nós iremos reinvestir e trazer substitutos.

Jogos do Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

Botafogo x PSG ( FRA)

Botafogo x Atlético de Madrid (ESP)

Os horários exatos das partidas do Mundial de Clubes de 2025 ainda não foram divulgados. O torneio, que contará com 32 equipes e será realizado nos Estados Unidos, terá seu cronograma completo, incluindo os horários das partidas, ainda divulgado.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo