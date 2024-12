Paulo Pezzolano, livre no mercado, mobiliza torcedores de Cruzeiro e Santos

O técnico Paulo Pezzolano se despediu do Real Valladolid, nesta segunda-feira (2), após ser demitido do clube no último domingo (1), e rumores de uma possível ida ao Santos gerou muita repercussão durante a semana. Além do Peixe, o treinador desperta interesse de torcedores do Cruzeiro, que contestam a permanência de Fernando Diniz.

Ambos os clubes estão sem treinadores no momento. Porém, a contratação de Pezzolano diverge opiniões na web. Confira as reações:

Passagem de Pezzolano no Cruzeiro

O técnico Paulo Pezzolano revelou na coletiva de imprensa após a derrota contra o Coelho por 2 a 1, na semifinal do Campeonato Mineiro, que não ficaria para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro 2023.

Desde que chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2022, Paulo Pezzolano dirigiu o time celeste em 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 62,2%. Pela Raposa, o uruguaio conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022.

Apesar do Cruzeiro ter feito uma grande reformulação para 2023, Paulo Pezzolano não conseguiu dar um padrão ao time celeste no Campeonato Mineiro. A Raposa teve muita dificuldade na competição e quase foi eliminado na primeira fase. Para ilustrar os problemas do time celeste, o time dirigido por Pezzolano foi derrotado três vezes pelo América no estadual daquele ano.