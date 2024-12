O Botafogo conheceu, nesta quinta-feira (5), o seu caminho no Mundial de Clubes 2025. Em sorteio realizado em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Glorioso compõe o Grupo B e terá o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA) pela frente. Dentre os adversários, a equipe americana é a menos conhecida, mas já é uma velha conhecida do torneio intercontinental.

A estreia do Alvinegro na competição é justamente contra o Seattle Sounders. O time foi fundado em 2007, mas só disputou sua primeira temporada da Major Soccer League em 2009. Desde que entraram na liga americana, os Sounders conquistaram a Copa US Open em 2009, 2010, 2011 e 2014, um troféu MLS Supporters' Shield em 2014 por ter o melhor recorde geral durante a temporada regular, títulos da Copa MLS em 2016 e 2019 e o cobiçado título da Copa dos Campeões da Concacaf em 2022.

A sua presença no Mundial de Clubes não é novidade. Em 2022, ao vencer a Champions Cup, se tornou a primeira equipe que MLS a disputar a competição intercontinental da Fifa em 2023. Na ocasião, perdeu para o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0, e foi eliminado na segunda fase. Os egípcios perderam para o Real Madrid, na fase seguinte, que disputaram a final com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O representante brasileiro na competição era o Flamengo, que foi superado pelos árabes.

O Seattle Sounders perdeu a semifinal para o LA Galaxy, no último domingo (1) e está fora do mata-mata da MLS. A equipe conta com os brasileiros Nathan, ex-Palmeiras, Léo Chú, ex-Grêmio e terá o reencontro com João Paulo, ex-Botafogo.

A conquista da vaga neste Mundial de Clubes veio com uma vitória sobre o time mexicano Pumas na final da Copa dos Campeões de 2022, garantindo uma das quatro vagas disponíveis para a Concacaf. Foi o primeiro título continental do Sounders e o primeiro de um time dos EUA em 22 anos.

Jogos do Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

Botafogo x PSG (FRA)

Botafogo x Atlético de Madrid (ESP)

Os horários exatos das partidas do Mundial de Clubes de 2025 ainda não foram divulgados. O torneio, que contará com 32 equipes e será realizado nos Estados Unidos, terá seu cronograma completo, incluindo os horários das partidas, ainda divulgado.

