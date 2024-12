Kelly Piquet e Max Verstappen anunciaram que serão pais, nesta sexta-feira (6). A notícia foi dada na madrugada, por meio de uma postagem nas redes sociais. A filha do tricampeão de F1 Nelson Piquet compartilhou a novidade ao exibir a barriga.

Aproveitando o momento, o Lance! te apresenta a modelo, namorada de Max Verstappen e filha de Nelson Piquet.

Quem é Kelly Piquet?

Kelly Piquet nasceu na Alemanha, mas possui nacionalidade brasileira. Além de ser filha de Nelson Piquet, também é da Sylvia Tamsma, modelo holandesa. Ela fala português, francês e inglês, mas também entende holandês e alemão.

A filha de Piquet se mudou para o Brasil quando tinha 12 anos, e chegou morar na Inglaterra, França e Estados Unidos, onde fez faculdade em Nova Iorque, de Relações Internacionais, com ênfase em Ciências Políticas e Economia. Além disso, a brasileira chegou a trabalhar com moda na revista “Vogue Latinoamerica”, atuando como assistente de estilista. Atualmente ela atua como modelo e influenciadora.

Relacionamento com Verstappen

Max Verstappen e Kelly Piquet assumiram namoro no réveillon de 2014 ao compartilhar cliques no nordeste brasileiro. Atualmente, o casal costuma compartilhar momentos de descontração em família com os seguidores nas redes sociais.

Pai da filha de Kelly Piquet

Em 2019, Kelly deu à luz à Penélope, fila do relacionamento com Daniil Kvyat, ex-piloto russo da Fórmula 1. Atualmente, ele atua como piloto de testes da Lamborghini, e mora em Roma com a família. A brasileira e o russo começaram o relacionamento em 2016, e terminaram o relacionamento em dezembro de 2019.