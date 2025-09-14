Fase de jogador do Flamengo chama atenção: ‘Com o Brasileiro no bolso’

O Flamengo venceu o Juventude por 2 a 0, neste domingo (14), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, um dos destaques da vitória do Rubro-Negro foi o meia Arrascaeta, que voltou a marcar pelo clube e alcançou a marca de 18 gols na temporada.

A fase do uruguaio virou destaque entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Diversos internautas descataram os números do camisa 10 no ano e enalteceram o momento do jogador no clube.

Só no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta tem 13 gols em 20 jogos. Os números surpreendentes também se refletem nas assistências. Já foram 13 ao longo do ano, sendo 10 no Brasileirão. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Juventude x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

O Juventude começou a partida pressionando em bolas paradas, mas logo ficou claro que o jogo se encaminharia para um domínio do Flamengo. A equipe gaúcha apostava em escanteios e faltas cobrados por Nenê, sem conseguir transformar as jogadas em finalizações perigosas. Do outro lado, o Rubro-Negro demorou a ajustar a marcação e a encontrar espaços, mas, a partir do momento em que controlou a posse, passou a impor seu ritmo.

A primeira chance clara veio dos pés de Samuel Lino, que aos 22 minutos criou a jogada mais incisiva até então. Ele driblou a marcação e cruzou com perigo, a bola passando rente à trave de Jandrei. Pouco depois, o controle da posse se transformou em gol: aos 31', Saúl encontrou Arrascaeta livre na área, e o uruguaio abriu o placar de cabeça.

O Flamengo seguiu explorando os lados do campo, principalmente com Emerson Royal, que chegou a ter boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas preferiu inverter a jogada em vez de arriscar a finalização. O Juventude, por sua vez, até tentou explorar contra-ataques, mas mostrou pouca eficiência na conclusão das jogadas, sem conseguir ameaçar Rossi antes do intervalo.

O domínio rubro-negro se manteve na volta para o segundo tempo, e a equipe de Filipe Luís manteve a posse no campo de ataque, amarrando as tentativas dos donos da casa de sair jogando. O controle total da partida, contudo, não refletia em volume de finalizações.

A tranquilidade veio apenas aos 43'. Jorge Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Emerson Royal cabecear e confirmar a grande atuação do Flamengo na Serra Gaúcha. Foi o primeiro gol do lateral — assim como a primeira assistência do colombiano — com o Manto Sagrado. Assim, o Fla volta a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi após 28 anos, destruindo o amrgo tabu.